دنيا بطمة تواصل جراتها وتنشر صوراً بـ”شورت” وهي تجلس بطريقة جريئة!

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لإثارة الجدل في أحدث صور نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بشورت أسود.

هوت شورت رياضي

ونشرت دنيا بطمة الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية، مكونة من شورت فيزون أسود، وتيشرت بنفس اللون، وحذاء رياضي أسود كذلك.

واستكملت دنيا إطلالتها بمجوهرات شملت خلخالاً في قدميها، وحقيبة باللون البيج، تاركةً شعرها منسدلاً.

وعلقت بطمة على الصور موجهة رسالة لجمهورها: (أحبكم كلكم).

دنيا تجلس بطريقة خادشة

وعلى الرغم من رسالة المحبة لجمهورها، إلا أنها تعرضت لهجوم وانتقادات واسعة، بسبب ملابسها الجريئة، وطريقة جلوسها على الأريكة، والتي اعتبرها البعض خادشة.

وجاء في التعليقات: (أنا استحيت، كيف انتي ما استحيتي؟)

وكتبت متابعة: (هداكي الله يا دنيا وماذا استفدت من هذه الصور العارية الكاسية ولا يتبرجن تبرج الجاهليه الأولى والتبرج والعري جزاء جهنم ربنا يهديك على نفسك).

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وسخرت أخرى من موقف زوج دنيا بطمة السلبي من صورها الجريئة وقالت: (أنتي متأكدة إنك متزوجة براجل).

بينما سخر آخر من كثرة عمليات التجميل التي غيرت شكل الفنانة المغربية تماما، وكتب: (هاد الوجه جاك مزيان عنداك تبدليه تاني خلي هادا).

ومؤخراً، فتحت دنيا موجة جدل وتعليقات واسعة، وصلت حدّ تشبييها بالممثلة السورية، المقيمة في الإمارات، مروة راتب ، في صورها الحديثة.

وأطلت دنيا بطمة مرتديةً تيشرت أبيض وتنورة ملونة قصيرة ضيقة، وحذاء باللون البنفسجي اللامع، وسرحت شعرها بشكل منسدل.

وشبّه متابعون دنيا بطمة في الصور الأخيرة، بالفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، بسبب بروز خصرها بطريقة لافتة قريبة من خصر “مروة”.

واتهم معلقون دنيا بطمة بإجراء عملية نحت خصر لتقليد جسم مروة راتب.

وشبّه متابعون دنيا بطمة في الصور الأخيرة، بالفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، بسبب بروز خصرها بطريقة لافتة قريبة من خصر “مروة”.

واتهم معلقون دنيا بطمة بإجراء عملية نحت خصر لتقليد جسم مروة راتب.

دنيا بطمة بالمايوه في بركة السباحة

كما أشعلت الفنانة المغربية موجة جدل جديدة، بعد نشرها صوراً جريئة في بركة سباحة، بالمايوه، الأمر عرّضها لانتقادات حادة من الجمهور.

وبدت دنيا وهي في البركة، وتظهر الجزء العلوي من جسدها، وترتدي قبعة ونظارات شمسية.

وجاء في تعليقات المتابعين: “يوم جديد وجه جديد”، “اي يفنانه مش ناويه تنفخي وتشدي تاني ولا اي؟”، “هو التألق بالنسبه لكم قلع . اقلع تتألق”.

وقبلها بيومين نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صوراً بإطلالة مثيرة، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً زهريّ اللون، دون أن ترتدي من الأسفل شيء.

وظهرت دنيا، وهي تقف عند بركة للسباحة، وتحمل حقيبة، وعلقت بقولها: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته” .

ويُلاحظ أن دنيا بطمة عمدت الى منع الجمهور من التعليق على الصور، لتفادي التعليقات التي تنتقد اطلالاتها الجريئة .

شقيقة دنيا بطمة: (مسيطرة)

كما أطلّت شقيقتها ابتسام بطمة على جمهورها، بفستان أصفر مكشوف الظهر في أحدث ظهور لها.

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ونشرت ابتسام بطمة فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً أصفر طويل بلا أكمام، ويبدو محتشماً في الوهلة الأولى.

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

وتسير شقيقة دنيا كعارضات الأزياء على أغنية (مسيطرة) لحنين القصير، وما أن تستدير، حتى يتبين أن ظهرها عاري.

وعلقت ابتسام على الفيديو بعبارة (مساء الخير) فقط.

كما نشرت ابتسام صورة أخرى تجمعها بشقيقتيها دنيا وإيمان، ووالدتهم ليلي أطاسي، و جميعهن يرتدين اللون الأصفر، عدا والدتهم التي ظهرت محجبة بعباءة ملونة بالأحمر.

وكانت ابتسام قد أطلت قبل يومين على جمهورها بفستان ضيّق كشف كتفها الأيمن، وشبّهها بعضُ المتابعين ابتسام بطمة في صورها الجديدة، بالإعلامية المصرية رضوى الشربيني.

ابتسام بطمة في عيد ميلاد زوجها

وقبل أيام، احتفلت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعيد ميلاد زوجها اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

وعبر حسابها الرسميّ في انستغرام، نشرت ابتسام بطمة، صوراً وثقت حفل عيد الميلاد، وظهرت فيه بفستان أحمر قصير، وقدّمت له هدية عيد ميلاده، وتبادلا القُبل بهذه المُناسبة، بحضور شقيقتها دنيا وبعض المقربين.

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