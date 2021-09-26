ترتيب الدوري الإيطالي بعد سقوط روما أمام لاتسيو

تلقى فريق روما الخسارة الثانية له أمام نظيره لاتسيو بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” للموسم الجاري.

ثلاثية لاتسيو في شباك روما

وأحرز فريق لاتسيو الإيطالي في الدقيقة ال10 عن طريق سيرجي سافيتش برأسية جميلة سجلها في شباك مرمى روما، وفي الدقيقة ال19 بواسطة بيدرو رودريغز في هجمة مرتدة سريعة ليحرزها اللاعب من خارج منطقة الجزاء بقوة.

وسجل اللاعب فيليبي أندرسون الهدف الثالث لصالح فريق لاتسيو في الدقيقة ال62 سجلها اللاعب بأقدامه بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

هدفي روما في شباك لاتسيو

وجاء هدف فريق روما الأول في الدقيقة ال41 عن طريق روجير إيبانيز برأسية جميلة سددها اللاعب من ركنية ثابتة، بينما آتى الهدف الثاني في الدقيقة ال69 عن طريق جوردان فيريتو عبر ركلة جزاء سجلها على يمين شباك حارس مرمى فريق لاتسيو الإيطالي.

وحاول فريق روما ” الذئاب” الخروج من المباراة بنقطة وحيدة، إلا أنه فشل في ذلك أمام منافسه العنيد لاتسيو، لينتهي اللقاء بفوز فريق لاتسيو بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق نابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، يليه فريق ميلان برصيد 16 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق الإنتر ميلان برصيد 14 نقطة، وفي رابع الترتيب فريق روما الإيطالي برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق فيورنتينا بنفس الرصيد من النقاط في المركز الخامس من جدول الترتيب.

اقرأ المزيد: برشلونة ينتفض في وجه ليفانتي بحضور خليفة ميسي (فيديو)

وفي المركز السادس آتى فريق لاتسيو برصيد 11 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق أتالانتا بنفس النقاط في المركز السابع، يليه فريق إمبولي في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

مورينيو: "أظهرنا الجودة وروح الفريق. ربما لا تتفق معي، لكن كنا نستحق نتيجة مختلفة في هذه المباراة". 🎙️#لاتسيو_روما #فورزا_روما pic.twitter.com/Xg2XJyMzOZ — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 26, 2021

وفي المركزين التاسع والعاشر فريق يوفنتوس وبولونيا برصيد 8 نقاط، خلال منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

هدافو الدوري الإيطالي

ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإيطالي اللاعب شيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو برصيد 6 أهداف، يليه في المركز الثاني إدين دجيكو لاعب فريق إنتر ميلان برصيد 5 أهداف.

وآتى في المركز الثالث كلاً من: جواو بيدرو، ماتيا ديسترو، لاوتارو مارتينيز، فيكتور أوسيمين، جوردان فيريتو، دوشان فلاهوفيتش برصيد 4 أهداف خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news