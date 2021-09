ترتيب الدوري الإنجليزي بعد التعادل المثير بين ليفربول وبرينتفورد

تعادل فريق ليفربول أمام نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف لكليهما، في مباراة مثيرة ومجنونة في الدوري الإنجليزي خلال منافسات الموسم الحالي.

وأحرز فريق ليفربول أولى أهداف للفريق في الدقيقة ال31 عن طريق البرتغالي دييغو جوتا برأسية قوية، وفي الدقيقة ال54 سجل المصري محمد صلاح هدفًا في هجمة مرتدة سريعة سددها على يسار شباك المرمى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال67 عن طريق كورتيس جونز، بتسديدة قوية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى شباك برينتفورد.

وسجل اللاعب إيثان بينوك هدف التقدم في اللقاء في الدقيقة ال27 جاء على يسار حارس مرمى ليفربول بعد عرضية جميلة.

أما في الدقيقة ال63 عن طريق فيتالي جانيلت في هجمة سريعة، وجاء هدف التعديل في الدقيقة ال82 عن طريق يوان ويسا سجلها اللاعب بأقدامه داخل شباك فريق الريدز، وينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكلا الفريقين في مباراة مثيرة ومجنونة.

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول برصيد 14 نقطة، يليه في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة فريق مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة.

وجاء فريق تشيلسي ومانشستر يوناتيد وإيفرتون على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، أما في المركز السادس آتى فريق براتيون برصيد 12 نقطة.

اقرأ المزيد: مانشستر سيتي يكشر عن أنيابه ويحقق الفوز المثير على تشيلسي (فيديو)

وفي المركز السابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة، يليه فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط في المركز الثامن من الترتيب.

أما في المركز التاسع برينتفورد في تاسع جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، متساويًا بنفس النقاط مع فريق توتنهام خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مهاجم فريق ميكيل أنطونيو اللاعب في صفوف وست هام يونايتد برصيد 5 أهداف، متساويًا مع نجم فريق ليفربول محمد صلاح وجيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي بنفس رصيد الأهداف.

Wild game and not the result we came for. Keeping perspective is important though. A point earned and still unbeaten. Respect to Brentford. Now focus on the Champions League 👊🏽 pic.twitter.com/TLj1xBaIGm

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) September 25, 2021