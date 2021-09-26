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بيليه يهنئ ليونيل ميسي بعد تحطيم رقمه القياسي

بيليه يهنئ ميسي بعد تحطيم رقمه القياسي مع البرازيل

في كتب فارس أبو شيحة

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية المعتزل بيليه 80 عامًا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا بعد تحطيمه الرقم القياسي كأكثر الأهداف الدولية مع منتخب الأرجنتين “راقصي التانغو” في قارة أمريكا الجنوبية، مقدمًا الاعتذار للبرغوث عن تأخيره في ذلك بسبب إجرائه عملية جراحية في الآونة الاخيرة داخل أحد المشافي في مدينة ساوباولو البرازيلية.

بيليه وتهنئة ميسي

وغرد البرازيلي بيليه، عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام”، قائلاً: ” اعتذر في التأخر بإنجاز البرغوث الصغير، حيث لم أستطع تفويت تلك الفرصة لتهنئتك على تحقيق الرقم القياسي الجديد في الفترة الأخيرة هذا الشهر وموهبتك لا تصدق”.

وأردف، ” أتمنى أن يسجل ميسي أكثر بجانب الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي نيمار في ناديه الباريسي الجديد”.

ميسي وتحطيم رقم بيليه

وقد حطم نجم فريق باريس سان جيرمان الجديد الرقم القياسي الذي سجله الجوهرة البرازيلية بيليه والبالغ عددها 77 هدفًا مع منتخب البرازيل، فقد تجاوز ميسي هذا الرقم ليصل إلى 79 هدفًا بعد الهاتريك الذي سجله في مرمى فريق بوليفيا خلال تصفيات أمريكا الجنوبية للتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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وخضع بيليه إلى عملية جراحية في منطقة القولون، بعد اكتشاف عن وجود ورم خبيث خلال الفحص الروتيني داخل أحد المشافي في مدينة ساو باولو البرازيلية، حيث ما زال يمكث داخل المشفى من أجل التماثل للشفاء والتعافي.

التماثل للشفاء

وقالت نجلة البرازيلي المعتزل بيليه في تغريده لها للحديث عن أخر التطورات الصحية لحالة والدها في وقت سابق، قائلة: ” إنه يتعافى بشكل جيد من العملية، ولا يعاني من الألم، كما أنه في حالة مزاجية جيدة”.

وأضافت، ” مستعد للخروج من العناية المكثفة والعودة إلى المنزل قريبًا، بعد انتقاله إلى غرفة للعلاج المستمر التي سيمكث فيها لعدة أيام، مردفه والدي قوي وعنيد وبدعم ورعاية من الفريق الطبي أينشتاين داخل المشفى، وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله إلى العالم، وسيتغلب على هذه المحنة “.

واعتزال بيليه عالم كرة القدم المستديرة في عام 1977م، محققاً العديد من الأرقام القياسية على صعيده الشخصي مع الأندية التي شارك معها وكذلك مع منتخب بلاده الذي توج معه بكأس العالم ثلاثة مرات في تاريخ مسيرته.

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