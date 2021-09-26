العراق يصدر مذكرة توقيف بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع بأربيل.. فما علاقة الإمارات؟!

تسبب مؤتمر “السلام والاسترداد”، الذي عقد في إقليم أربيل، الجمعة، ضجة واسعة، لا سيما انه ضم شخصيات من محافظات عراقية مختلفة، ووجهاء عشائر، ودعا إلى التطبيع علانية مع إسرائيل على غرار ما فعلته الإمارات والبحرين والمغرب والسودان العام الماضي.

القائمون على المؤتمر قالوا انه عقد بتنظيم من مؤسسة أمريكية تحمل اسم “مركز اتصالات السلام“.

وقال رئيس المركز جوزيف براودي، إن المؤتمر نجح في استقطاب نحو 300 شخصية عراقية (أكراد، وسنة، وشيعة)، من ست محافظات هي بغداد والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل.

مؤتمر السلام والاسترداد

وبالاطلاع إلى السيرة الذاتية لبراودي الذي يترأس هذه المؤسسة، فهو أكاديمي أمريكي يهودي من أصول عراقية، يعمل كمستشار لدى مركز دراسات ممول إماراتيا.

وتقول السيرة الذاتية لبراودي إنه مستشار لـ”مركز المسبار للدراسات والبحوث” الذي أسسه سفير السعودية حاليا لدى أبو ظبي، تركي الدخيل.

ومن الأعضاء في المركز المنظم للمؤتمر، الإعلامية الأمريكية من أصول سورية هيفي بوظو، وهي من أشد الداعمين للتطبيع مع الاحتلال، وتؤيد الإمارات بشكل دائم في حسابها عبر “تويتر”.

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وبوظو عملت لسنوات في قناة “أورينت” السورية التي كانت تتخذ من دبي مقرا لها، وروجت مرارا للتطبيع مع الاحتلال، وهي الآن تقدم برنامجا عبر صفحاتها بمواقع التواصل برعاية “مركز اتصالات السلام”.

فيما ركزت مقدمة المؤتمر سحر الطائي على أنه من الواجب على العراق الاقتداء بالإمارات تحديدا في خطوتها نحو التطبيع.

وقالت الطائي وهي موظفة في وزارة الثقافة العراقية، إن المستوطنين الإسرائيليين هم “إخوة وأخوات لنا”.

وتابعت أنها والقائمون على المؤتمر يطالبون بالانضمام إلى اتفاقيات “أبراهام” مع الاحتلال كما فعلت الإمارات من قبل.

وأضافت: “لا يمكن لأي قوة منعنا من هذه المطالبة”.

وكشفت الطائي أن النتائج الختامية للمؤتمر تمخض عنها تشكيل سبع لجان، منها لجنة اقتصادية تسعى لفتح علاقات مع الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

بالإضافة إلى لجنة تسعى إلى تغيير المناهج الدراسية بما يتوافق مع التطبيع، وأخرى تسعى لإنهاء قوانين تجريم التطبيع في العراق، بالإضافة إلى لجنة ثقافية فنية تسعى إلى الترويج للتطبيع المشترك في هذا المجال.

وزارة الثقافة تتبرأ من الطائي وتعلن موقفها من القضية الفلسطينية

ولاحقا، تبرأت وزارة الثقافة العراقية من الطائي، مؤكدة “وقوفها المنيع مع أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وترفضُ هذا التجمُّع غير المشروع”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطائي موظفة في قسم الإرشاد التابع للهيئة العامة للآثار والتراث، وشاركت في المؤتمر “دون أن تملك أي صفة تخولها للتحدث باسم الوزارة، وإنما شاركت في المؤتمر بوصفها عضوًا في أحد التجمعات”.

مذكرة اعتقال بحث المشاركين في المؤتمر

هذا وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة قبض بحق شخصيات شاركت في المؤتمر التطبيعي المثير للجدل.

وقال مراسل قناة “روسيا اليوم”، إن مجلس القضاء العراقي أصدر بياناً بناءً على معلومات قدمت له من مستشارية الأمن القومي، أكد فيه صدر مذكرة قبض بحق وسام الحردان رئيس “صحوة العراق” والذي قرأ بيان الدعوة للتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف، أن مذكرة القبض الثانية صدرت بحق النائب السابق مثال الآلوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي، ووصف المجلس مشاركة هؤلاء في مؤتمر التطبيع بـ”الجريمة”.

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وبحسب مجلس القضاء، فإنه سيصدر مذكرات أخرى بمجرد معرفة من حضر المؤتمر.

رئيس صهوة العراق يعلن براءته من البيان

وفي وقت سابق من اليوم، ظهر رئيس “صحوة العراق” وسام الحردان، في مقطع فيديو جديد يعلن فيه البراءة من البيان الذي ألقاه ودعا خلاله إلى السلام و”التطبيع” مع إسرائيل.

ويوم الجمعة الماضي عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مؤتمر ضم شخصيات عشائرية وأكاديمية دعا للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما رفضته الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، التي أعلنت بدورها إبعاد الذين حضروا المؤتمر خارج كردستان العراق.

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