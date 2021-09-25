هنا الزاهد تنشر صورة بدون مكياج في الحمام (شاهد)

في أحدث إطلالة لها، نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، صورة لها بدون مكياج من داخل الحمام، ظهرت فيها مرتدية بنطال أحمر و”تي شيرت” أبيض اللون.

هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

كان الفنان المصري أحمد فهمي، اثار جدلاً واسعاً بين متابعيه، بعدما وضع زوجته الفنانة هنا زاهد، في موقف مُحرج، وفي نفس خانة كلبته الأليفة.

ونشر أحمد فهمي صورة عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، تظهر هنا الزاهد وكلبته زيزي وهما ترتديان نفس النظارات الشمسية. وعلق فهمي على الصورة: (نساء في حياتي، هنا وزيزي).

وأثار تصرف فهمي الجدل بين المتابعين، فمنهم من رأى أن الأمر لا يتعدى المزاح، ومنهم من هاجمه ووجدوا أن الأمر معيب في حق زوجته. وجاء في التعليقات: (بالله عليك هنا ماتزعل من هذه المقارنه؟). وسخر آخر منه قائلا: (الشرع سمحلك بأربعة فاضل اتنين ).

وتساءل آخر: (طب انت كدا بتتغزل فيها ولا بتشتمها عشان اكون عارف بس). وكتبت متابعة: (يا جبروتك ملبسهم نفس النظارة).

وسبق أن تحدثت هنا الزاهد في أحد البرامج التليفزيونية على ارتباط فهمي بكلبته زيزي بشدة لدرجة أنها كانت تشعر أحيانا بالغيرة بسببها في بداية علاقتهما، لكنها تفهمت بعد ذلك مدى الوفاء لدى كلبته نحوه.

هنا وشقيقتها بدون مكياج

وفي سياق آخر، نشرت هنا الزاهد قبل أسابيع صورة جمعتها بشقيقتها فرح، ظهرتا فيها بدون مكياج.

وتباينت تعليقات الجمهور على الصورة، فمنهم من رآى أن الفنانة هنا الزاهد بدون مكياج تبدو اجمل، فيما قال اخرون إن عمليات التجميل واضحة في انفها.

وكانت هنا الزاهد شاركت جمهورها ومتابعيها، صورة لها على شاطئ البحر ظهرت خلالها بملابس البحر وبشعر مبلول، ووجهت هنا رسالة لزوجها الفنان أحمد فهمي، قائلة: “أنا مش كتكت يا فهمي”.

ورد أحمد فهمي على زوجته هنا الزّاهد قائلا: “خلي الساحل ينفعك بقى”. وكان فهمي سخر من شعر هنا عند ظهورهما سويا في برنامج “صاحبة السعادة”.

وكشفت هنا في برنامج Gossips أن رقمها مدون على هاتفه باسم “كِتكِت” بسبب شعرها المجعد.

هنا الزاهد حامل!

وكانت هنا الزاهد قد أثارت الجدل بصورتها في زفاف إسراء العدل، والتي بدت فيها ببطن منتفخ، ما جعل المتابعين يعتقدون أنها حامل.

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لكن الفنانة المصرية أكدت أنها ليست حامل، وقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل).

وتابعت هنا ساخرة: (بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة، فأكيد هيفتكروني حامل، أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا).

يذكر انّ النجمة هنا الزاهد احتلفت قبل ايام بمرور ثلاث سنوات على خطوبتها من النجم أحمد فهمي.

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