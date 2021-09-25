فاجأت المطربة المصرية ياسمينا العلواني نجمة برنامج “أرب جوت تالنت”، بكشفها حقيقة ارتدائها الحجاب، بعد نشرها أمس الجمعة، صورة لها بتعليق أثار الجدل.

وكانت ياسمينا العلواني نشرت عبر تويتر صورة لها بالحجاب، وعلقت عليها: “الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق .كملها علي خير يارب”. الأمر الذي فسّره متابعون على أنها اعتزلت وتابت .

ياسمينا العلواني: الآوان لسه مجاش للحجاب!

لكنّ ياسمينا العلواني عادت وقالت إنّها لم تقصد ارتداء الحجاب بعد نشر صورتها وتعليقها الأولّ.

وقالت: “لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل”.

وأوضحت: “الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله”.

لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله.. — Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) September 25, 2021

وذكرت في تغريدةٍ أخرى: “شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا أيدٍ مطوية”.

.. شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا 🙏 — Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) September 25, 2021

يذكر أن ياسمينا العلواني ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب Arabs got talent، وحصولها على “الباز الذهبي” للوصول إلى نصف النهائي بعد اختيار الفنانة نجوى كرم لها.

ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج “عن العشاق سألوني”، لأكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

اقرأ أيضاً: نسرين طافش تخطف الانظار بفيديو وهي تمارس التمارين الصباحية برشاقة (شاهد)

يذكر ان آخر أعمال ياسمينا العلواني كليب “إيه اللي فيها مش فيا”، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” في يونيو 2019، من كلمات يحيى محفوظ، ألحان محمد مصباح، وتوزيع طارق توكل.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news »