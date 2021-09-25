من هي الشابة العمانية زمزم محمد التي فجعت وفاتها العمانيين؟

تصدر وسم يحمل اسم “زمزم محمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وهي فتاة عمانية في مقتبل العمر توفيت اليوم بسبب المرض المفاجئ.

انا لله و انا اليه راجعون.. ارحمها واغفر لها وسكنها فسيح جناتك يا الله#زمزم_محمد pic.twitter.com/KB2RsgSxfr — RAFE_2002 (@rafe_2002) September 25, 2021

وفاة زمزم محمد تفجع العمانيين

وترحم آلاف العمانيين على زمزم بن محمد السليماني، رغم أن الكثيرين لا يعرفونها كما اتضح لنا من خلال الوسم الذي رصدته (وطن).

ما أعرفها بس كنت أشوف صديقاتها ينزلوا الأدعية لها، قلبي عوّرني من الخبر 💔

الله يرحمها و يغفر لها و يصبّر أهلها و أحبابها .. لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم💔🥺#زمزم_محمد — زعتر🌿 (@iiX7L) September 25, 2021

اللهمَّ اغفر لزمزم وارحمها، واعفُ عنها وعافِها، وأكرِم نُزلها، ووسّع مدخلها، واغسلها بماءٍ وثلجٍ وَبَرَد، ونقِّها من الخَطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وعوّض شبابها في الجنّة، وقِهَا فتنة القبر وعذاب النار.#زمزم_محمد — شهد البلوشـي (@__sh4d) September 25, 2021

حيث تأثر النشطاء بخبر وفاتها في سن صغير بسبب المرض، وانهالت الدعوات بالرحمة لها والصبر لأهلها.

إنا لله وإنا اليه راجعون ، اللهم أرحِم زمزم عدد ما رفعت الأيادي لدعائك،أسعدها يالله برائحة الجنة ونعيِمها.#زمزم_محمد https://t.co/azeVQ2W4jv — ﮼شهلاء،ذات،العيون،العسلية🏹 (@shoooo_31) September 25, 2021

كما أعاد النشطاء العديد من تغريدات زمزم محمد القديمة على حسابها الخاص بتويتر، والتي تحمل أدعية وكلام عن الجنة، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة وأن يعوض شبابها في الجنة.

الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته صحيح ما اعرفها بس اثر فيني كيف صديقاتها يدعو لها و يحبوها الله يصبر اهلها ويعوض شبابها فالجنه 🥺💔#زمزم_محمد pic.twitter.com/hD7upM7KeB — الريم (@algaithi_alreem) September 25, 2021

ودونت ناشطة عبر الوسم:”سبحان اللي سخر لها افواج من الناس تدعي لها وتترحم عليها وتثني لها اللهُم اجعلها ضاحكة مُستبشره وابدلها داراً خير من دارها.”

سبحان اللي سخر لها افواج من الناس تدعي لها وتترحم عليها وتثني لها اللهُم اجعلها ضاحكة مُستبشره وابدلها داراً خير من دارها #زمزم_محمد — Mithaa ♫ (@Almeeth__36) September 25, 2021

فيما قالت روان:”رغم اني ما اعرفها لكن فجعني خبر وفاتها.. اللهم ارحمها واحسن مدخلها واغفرلها واجعل الجنة دارها يارب.”

رغم اني ما اعرفها لكن فجعني خبر وفاتها😭😭😭💔

اللهم ارحمها واحسن مدخلها واغفرلها واجعل الجنة دارها يارب🤲😭😭.#زمزم_محمد — فتآة آلღجْآمِعـّة… (@rawna_99) September 25, 2021

واعتبر ياسر أن “وفاة بنت بصحة وعافيه فجاءه كذا يقشعر البدن.. اللهم نسألك حسن الخاتمة.”

وفاة بنت بصحة وعافيه فجاءه كذا يقشعر البدن💔💔💔💔💔💔..

اللهم نسألك حسن الخاتمة #زمزم_محمد — يـآسـر 🇦🇪🖤. (@AltobiYasser) September 25, 2021

ودونت ابتهال البوسعيدي والتي ذكرت أنها صديقة لزمزم محمد:”زمزم حبيبة قلبي.. طهر وجهك ، صفاء ملامحك ، نقاء ابتسامتك ، جميعها لا تفارق خيالي ، عليكِ الرحمة التي تنام معكِ طويلاً عليكِ الامان إلى يوم يبعثون.”

زمزم حبيبة قلبي 😭

طهر وجهك ، صفاء ملامحك ، نقاء ابتسامتك ، جميعها لا تفارق خيالي ، عليكِ الرحمة التي تنام معكِ طويلاً عليكِ الامان إلى يوم يبعثون#زمزم_محمد pic.twitter.com/hc0UpJVEci — Ebtehal albusaidi💗 (@Ebtehal18763844) September 25, 2021

عودة صلاة الجمعة في سلطنة عمان

وفي سياق آخر أدى العمانيون أمس، صلاة الجمعة في مساجد السلطنة لأول مرة بعد توقف 18 شهراً بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطنة عمان لمنع تفشي فيروس كورونا.

📸#صور من جامع السلطان قابوس الأكبر في #بوشر بـ #سلطنة_عمان حيث أدى المصلون شعائر أول صلاة الجمعة بعد توقف استمر 18 شهراً بسبب جائحة #كورونا . 🕌🇴🇲#يوم_الجمعه #جمعه_مباركه pic.twitter.com/Q8HmF2zicJ — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 24, 2021

وأقيمت صلاة الجمعة في مساجد سلطنة عمان ضمن مجموعة من الاشتراطات والتدابير لمنع انتشار الوباء.

عودة فتح دور العبادة في سلطنة عمان

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اعلنت الأحد الماضي، أنها سمحت بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضاً: وفاة الفنان العماني صالح بن شويرد .. تفاصيل اللحظات الأخير في حياة أسطورة الدراما “شنجوب”

وقالت الأوقاف العُمانية، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

في السياق ذاته أصدرت لجنة كورونا المختصة عدداً آخر من القرارات، من بينها إعادة فتح دور العبادة، والسماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر 2021.

كما قررت وقف العمل بالحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران، وخضوع القادمين من هاتين الدولتين للضوابط نفسها المعمول بها للمسافرين الوافدين من دول العالم كافة.

مفتي سلطنة عمان

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أثنى على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العماني، بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر:”لقد كان في هذا اليوم لبشرى رد شعيرة الجمعة إلى الجوامع أثر بالغ في نفوسنا كما تسري الروح في الجسم فيحيا، وكما تنزل السكينة في القلب فيطمئن، وكما ينزل الغيث على الأرض الجرز فتربو وتخضر وتنبت من كل زوج بهيج.”

اقرأ أيضاً: مأساة هزت الأردن.. وفاة طفلتين أردنيتين بعمر الزهور والسبب خطأ طبي (فيديو)

وتابع مفتي سلطنة عمان:”إذ كان ذلك بعد انقطاع زاد عن عام ونصف العام بسبب الجائحة التي غشيت الأرض جميعا بأمر الله تعالى، وما انحسارها إلا بفضله ومنته، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.”

واختتم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانه بالقول:”وعلينا جميعا أن نتوب إليه ونستغفره ونستبدل بسيئاتنا حسنات، وببعدنا عنه قربا وزلفى إليه، فالهناء لجميع المؤمنين والمؤمنات بهذه البشرى الطيبة.”

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

تابعنا عبر Google news