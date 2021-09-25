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وفاة زمزم محمد تفجع العمانين

من هي الشابة العمانية زمزم محمد التي فجعت وفاتها العمانيين؟

في كتب محمد أبو يوسف

تصدر وسم يحمل اسم “زمزم محمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وهي فتاة عمانية في مقتبل العمر توفيت اليوم بسبب المرض المفاجئ.

وفاة زمزم محمد تفجع العمانيين

وترحم آلاف العمانيين على زمزم بن محمد السليماني، رغم أن الكثيرين لا يعرفونها كما اتضح لنا من خلال الوسم الذي رصدته (وطن).

حيث تأثر النشطاء بخبر وفاتها في سن صغير بسبب المرض، وانهالت الدعوات بالرحمة لها والصبر لأهلها.

كما أعاد النشطاء العديد من تغريدات زمزم محمد القديمة على حسابها الخاص بتويتر، والتي تحمل أدعية وكلام عن الجنة، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة وأن يعوض شبابها في الجنة.

ودونت ناشطة عبر الوسم:”سبحان اللي سخر لها افواج من الناس تدعي لها وتترحم عليها وتثني لها اللهُم اجعلها ضاحكة مُستبشره وابدلها داراً خير من دارها.”

فيما قالت روان:”رغم اني ما اعرفها لكن فجعني خبر وفاتها.. اللهم ارحمها واحسن مدخلها واغفرلها واجعل الجنة دارها يارب.”

واعتبر ياسر أن “وفاة بنت بصحة وعافيه فجاءه كذا يقشعر البدن.. اللهم نسألك حسن الخاتمة.”

ودونت ابتهال البوسعيدي والتي ذكرت أنها صديقة لزمزم محمد:”زمزم حبيبة قلبي.. طهر وجهك ، صفاء ملامحك ، نقاء ابتسامتك ، جميعها لا تفارق خيالي ، عليكِ الرحمة التي تنام معكِ طويلاً عليكِ الامان إلى يوم يبعثون.”

عودة صلاة الجمعة في سلطنة عمان

وفي سياق آخر أدى العمانيون أمس، صلاة الجمعة في مساجد السلطنة لأول مرة بعد توقف 18 شهراً بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطنة عمان لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأقيمت صلاة الجمعة في مساجد سلطنة عمان ضمن مجموعة من الاشتراطات والتدابير لمنع انتشار الوباء.

عودة فتح دور العبادة في سلطنة عمان

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اعلنت الأحد الماضي، أنها سمحت بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الأوقاف العُمانية، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

في السياق ذاته أصدرت لجنة كورونا المختصة عدداً آخر من القرارات، من بينها إعادة فتح دور العبادة، والسماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر 2021.

كما قررت وقف العمل بالحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران، وخضوع القادمين من هاتين الدولتين للضوابط نفسها المعمول بها للمسافرين الوافدين من دول العالم كافة.

مفتي سلطنة عمان

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أثنى  على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العماني، بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر:”لقد كان في هذا اليوم لبشرى رد شعيرة الجمعة إلى الجوامع أثر بالغ في نفوسنا كما تسري الروح في الجسم فيحيا، وكما تنزل السكينة في القلب فيطمئن، وكما ينزل الغيث على الأرض الجرز فتربو وتخضر وتنبت من كل زوج بهيج.”

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وتابع مفتي سلطنة عمان:”إذ كان ذلك بعد انقطاع زاد عن عام ونصف العام بسبب الجائحة التي غشيت الأرض جميعا بأمر الله تعالى، وما انحسارها إلا بفضله ومنته، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.”

واختتم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانه بالقول:”وعلينا جميعا أن نتوب إليه ونستغفره ونستبدل بسيئاتنا حسنات، وببعدنا عنه قربا وزلفى إليه، فالهناء لجميع المؤمنين والمؤمنات بهذه البشرى الطيبة.”

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