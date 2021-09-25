الصراع على عرش الإمارات بدأ بين الجيل الثاني.. محمد بن راشد يصعد نجله للتوريث والقادم مجهول

يبدو أن الصراع على عرش الإمارات قد بدأ بين الجيل الثاني من أبناء الأسر الحاكمة، وبات كل من محمد بن زايد محمد بن راشد الرجلين القويين داخل الدولة، في تصعيد أبنائهم لمناصب حساسة وإعدادهم للحكم حتى اشتعلت المنافسة بين أبناء الجيل الثاني.

وفي هذا السياق أعلن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء، هي التاسعة منذ توليه المنصب في 2006.

واللافت والمثير للجدل في هذه التشكيلة الجديدة هي تعيين ابن راشد نجله مكتوم كنائب لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للمالية.

ويشار إلى أن هذه الحكومة هي الخامسة عشر في تاريخ الإمارات، وضمت 7 وزراء من أفراد الأسرة الحاكمة، و9 وزيرات.

محمد بن راشد

وقال “ابن راشد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق بموقع تويتر: “بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) واعتماد أخي رئيس الدولة (خليفة بن زايد آل نهيان) نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بالإمارات”.

الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/OMgQ6jsIrg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

وأضاف: “تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية خلفاً لعبيد الطاير”.

وتابع محمد بن راشد: “تم تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وعبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين وشكرنا لسلطان البادي، وناصر الهاملي (الوزيران السابقان)”.

ويشمل التشكيل الوزاري الجديد “تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.

وتعيين عبد الله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد”، وفق محمد بن راشد.

ووفق القائمة المنشورة، يضم التشكيل الوزاري الجديد 32 عضوا، بخلاف رئاسة محمد بن راشد.

وأوضح أن “الحكومة الجديدة ستعمل بمنهجية جديدة أطلقت اليوم”، وتشمل 5 محددات.

أبرزها أن “العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى”.

وأشار إلى أنه “سيتم تحديد أول 10 مشاريع تحولية عبر مجلس الوزراء”، دون تحديد ماهيتها أو وقت إعلان ذلك.

تعديلات محمد بن راشد الوزارية

وقبل نحو عام أعلن محمد بن راشد عن تشكيل وزاري جديد للحكومة في 5 يوليو 2020، “شمل دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات”، وخضع في فبراير/شباط 2021 لتعديل وزاري مصغر بتعيين وزيري دولة بالخارجية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة الإماراتية، يعتبر مجلس الوزراء السلطة الثالثة بالإمارات، والهيئة التنفيذية للدولة ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد (رئيس البلاد)، والمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية.

ومن “أهم أدواره اقتراح القوانين، ورسم الميزانية العامة للدولة، وفي اعتماد التشكيل الوزاري عام 2016، شهد إضافة وزراء للتسامح، والمستقبل، والشباب، والسعادة، والتغير المناخي”، وفق الموقع ذاته.

أول تعليق من مكتوم بن محمد بن راشد

من جانبه علق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية في دولة الإمارات

أتقدم بالشكر لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة. وأسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي. — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) September 25, 2021

وقال الشيخ مكتوم بن محمد في تغريدة على تويتر”أتقدم بالشكر للشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة”.

وتابع مكتوم بن محمد “أسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها.. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي”.

الصراع على السلطة في الإمارات لا يتوقف

وكان وصول الشيخ خليفة، الابن الأكبر للشيخ زايد للحكم من زوجته “حصة بنت محمد”، إيذانًا بتحوّل نوعيّ في مسار السّياسة الإماراتيّة، بل وفي هوية الدولة ونظرتها إلى نفسها.

حيث بدا أن هنالك رغبةً كامنة داخل البيت الإماراتيّ، خاصّة أبو ظبي، لأن تحلّ “السياسة الخشنة” محلّ شعار “إصلاح ذات البين”، وأن يحلّ مخيال “إسبرطة العصر الحديث” مكان “سويسرا الشرق”.

ويعزو أحمد مولانا، الباحث في الشؤون الأمنيّة، هذه النزعة الجديدة، التي تخالف قيم الآباء المؤسسين، إلى صعود تيار ينتمي إلى مجال السياسة الواقعيّة، وينظر إلى الاقتصاد والأمن كقاطرةٍ للسياسة؛ خاصّة بعد أن استقرّت الدولة ومرّ على تأسيسها ٣٠ عامًا.

أولاد فاطمة الكتبي

ولكنّ الغريب في الأمر، أن هذه النزعة الثورية لم يقودها الشيخ خليفة كما كان منتظرًا، وإنما بدأ فرع آخر، هو فرع السيّدة فاطمة بنت مبارك الكَتبيّ، زوجة الشيخ زايد التي أنجبت له ٨ أبناء من أصل ثلاثين، يعيد ترتيب البيت الرئاسيّ، بقيادة ابنها الأكبر “محمد بن زايد”، التي احتالت لتعيينه “نائبًا لولي العهد” قبل وفاة الشيخ زايد بأيامٍ قليلة.

كما بدأت تُنسب إليه العودة إلى سياسة الاغتيالات عبر التدبير لقتل بأخوته غير الأشقاء (إخوة الشيخ خليفة)، سُلطان وأحمد وناصر، حيث يُعاقَب بالسجن ومصادرة الأموال أو بالإقامة الجبريّة كلّ من يحاول فتح ملفات موت الأشقاء الثلاثة.

خليفة بن زايد الحاضر الغائب

بل ووصل الأمر إلى تحييده الشيخَ خليفة، رئيس الدولة الشكليّ، الذي ترك – لسبب ما – إدارة البلاد لمحمد، ولم يظهر منذ 7 أعوام إلا مرات نادرة في مناسباتٍ هامشية؛ لصالح إخوته الأشقاء: عبد الله، وطحنون، ومنصور، وهزاع، وحمدان؛ الذين يتغلغلون في مفاصل الدولة.

وقد أدى عام ٢٠١١ الذي شهد اندلاع الربيع العربي إلى تسارعٍ في تنفيذ مخططات بن زايد الاستبدادية، وذلك بعد استشعاره اقترابَ وصول قطار التغيير إلى أبو ظبي.

حيث بدأت حينها المطالبات الشعبية بالإصلاح تترى فوق رأسه، والتي كان أهمها “عريضة الإصلاحات” التي وقع عليها عشرات الأكاديميبن والباحثين والحقوقيين مارس/آذار ٢٠١١، للمطالبة بتحديثات تمنح الشعب الحق في العمل السياسي، ومراقبة السلطة، من خلال مجلس وطنيّ منتخب، له الصلاحيّة في الرقابة والتشريع، بدلًا من الترقيع الشكلي الذي حدث عام ٢٠٠٦ بالسماح بانتخاب ٢٠ من أصل ٤٠ عضوًا؛ دون السماح بتشكيل الأحزاب، أو إجراء رقابة دولية على الانتخابات.

وبدلًا من الاستجابة إلى هذه المطالب، مضى بن زايد، المسنود من أسرته الحاكمة والمتكئ على الملايين من براميل النفط والغاز، في مشروع تحويل الإمارات إلى معقلٍ للأمن والمراقبة والتجسس، باعتقال كل الأصوات الّتي فكرت يومًا في التغيير، ودعم مخططات وأد الربيع، متشحًا بثوب محاربة الأصولية، سُنية كانت أو شيعية، ومدعومًا ببعض علماء “الوسطيّة”، معلنًا أنه ليس ثمة إلا خريف إماراتي.

الدولة البوليسية في الإمارات

ومنذ عام ٢٠١١، استحدث بن زايد عددًا من القرارات والمؤسسات الداخلية التي تدين له بالولاء الشخصيّ وتُعنى بمكافحة التمرد وتوطين الخبرات الأجنبية في مجال العسكرة، مثل إدارة الحرس الرئاسي فبراير ٢٠١١، وكلية الدفاع الوطني أغسطس ٢٠١٢، حتى قرب عينه بمشهد ركوب رجله في مصر عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم عبر انقلاب عسكري يوليو ٢٠١٣، ورؤية الكوادر العسكرية المحلية بنفسها في الميدان باليمن وليبيا.

النزاع القديم مع دبي وآل راشد

لم يستتب الوضع لبن زايد بالكامل حتى الآن، ولا يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه المأمول كليًا. فبالرغم من زجّه بكل أشقائه في مفاصل الدولة، يبدو أن النزاع القديم مع “دبي” وعائلة راشد يُطبخ على نار هادئة.

يقول الباحث أحمد فريد أن هذا النزاع في حقيقته “بنيويّ” وليس عائليًا أو تاريخيًا فحسب، حيث “تعدّ أبوظبي الإمارة الأكبر جغرافيا بـ٨٧٪ من مساحة الدولة.

كما تمتلك ٩٥٪ من حصة الدولة النفطية، بإنتاج يومي يصل إلى ٣ مليون برميل، وصندوقا للاستثمار تتخطى أصوله ٧٧٠ مليار دولار، فيما لا يتجاوز إنتاج دبي حاجز ٧٠ ألف برميل”.

ولكن يبدو أن هذه الفجوة البنيوية قد تمظهرت على هيئة خلاف عائلي لأسباب تاريخية، منها تفضيل الشيخ محمد بن راشد المصاهرة مع ملك الأردن عبر الزواج من أخته “هيا”، بعد أن وعد “اليازية” بنت زايد، شقيقة محمد بن زايد، بالزواج في مرحلة متقدمة من العمر.

وتشعر عائلة آل مكتوم، التي طالما وظّفها بن زايد كـ”مسحوق تجميل” لتحرّكاته المشبوهة عبر شعارات دعم الشباب والمرأة والاستثمار بالتكنولوجيا والبيئة والعلاقات العامّة.

خاصّة حمد بن راشد الشقيق الأكبر لمحمد بن راشد حاكم دبيّ، أن أبوظبي تستفيد إثارة الأزمات الإقليمية التي تؤثر سلبًا على اقتصاد الإمارة الذي يقوم على الاستثمارات الخارجيّ في العقارات والبنوك؛ وذلك بغرض إخضاعها لهيمنتها المالية والسياسية حتى تذوب تماماً في العاصمة النفطية.

وفي تقرير سابق لها اعتبرت “بلومبرج” أن قطاع العقارات في دبي “يعاني أسوأ موجة كساد منذ الأزمة العالمية ٢٠٠٩”، مشيرةً إلى أن “زمن النوافير والحدائق المعلقة قد ولّى بعد انسحاب كبرى الشركات من هذا القطاع”.

منشق عن العائلة الحاكمة

وبينما يحاول بن زايد تعزيز بطانته الحاكمة عبر توزيع أبنائه على المناصب التنفيذية التي تعطي مجالا لبناء خبرات الحكم، يبشر جاسم الشامسي وكيل وزارة المالية الإماراتي الأسبق وأحد المنشقين عن العائلة الحاكمة، بأن وضع كلّ النفوذ “النوعيّ” في سلّة بن زايد، يسهّل – رغم مركزيّته – الإطاحة بالسلّة لأي سبب.

وقد حاول بالفعل حمدان بن زايد الانقلاب على شقيقه محمد في ذروة الحراك العربي عام ٢٠١١ محاولا تنفيذ إصلاحات سياسية، ولكن محاولته قد باءت بالفشل.

وفي كل الأحوال، يقبع طحنون بن زايد، الرجل الثاني بعد محمد ومهندس الاغتيالات الخارجيّة في الظلّ متحينًا فرصته القادمة.

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