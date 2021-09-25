محاولة انقلاب جديدة في الأردن.. هذا ما قاله إيدي كوهين وفجر موجة جدل

تسبب الإعلامي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، في موجة جدل واسعة بعد مزاعم له عن توقعه حدوث محاولة انقلاب جديدة في الأردن، ضد الملك عبدالله الثاني.

وقال إيدي كوهين في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”عم اشم ريحة محاولة انقلاب جديد في الاردن.”

عم اشم ريحة محاولة انقلاب جديد في الاردن — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 25, 2021

إيدي كوهين نشر تغريدة مثيرة قبل يومين من أحداث الأردن

وكانت تغريدة نشرها الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين قبل يومين من أحداث الأردن واحتجاز الأمير حمزة بن الحسين وحملة الاعتقالات التي طالت عدداً من المقربين منه في إطار احباط مخطط “لزعزعة أمن واستقرار البلاد بتنسيق خارجي”، أثارت جدلاً واسعاً.

إيدي كوهين و الأمير حمزة

إيدي كوهين قال في تغريدته تلك وقتها: “معلومات من الاردن عن نية اخو ملك الاردن غير الشقيق،حمزة ابن نور ليسا الحلبي المحاولة بكل قوته ان يصبح ملكا للأردن”.

معلومات من الاردن عن نية اخو ملك الاردن غير الشقيق،حمزة ابن نور ليسا الحلبي المحاولة بكل قوته ان يصبح ملكا للاردن. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 1, 2021

وصرّح “كوهين” يقول كوهين لموقع “الحرة” عن تغريدته السابقة بالقول “هي معلومة خاصة بي، ولم تنشرها الصحافة الإسرائيلية. حصلت عليها من وكالات استخبارية على علاقة بها. ودققت فيها أيضا عبر مصادري الأخرى”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي “من المؤكد أن هذه المعلومة وصلت الأردن، بشكل غير مباشر”.

وقال “كوهين”: “لا أعلم بالضبط ماذا حدث، لكن الأمير حمزة له دور فيما حدث، المؤامرة واسعة النطاق وليست هينة”.

تفضلوا يا عرب…شوفوا التغريدة وتاريخها.

افهموها يا عرب. المعلومات مش مني المعلومات تصلني من وكالات استخباراتية غربية.

افهموها خلص.

لا تكذبوني!!

عند كوهين الخبر اليقين https://t.co/Qc9LIaeekP — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 3, 2021

إيدي كوهين وانقلاب تون

وكان إيدي كوهين كتب قبل أكثر من عام تغريدة تسببت في موجة جدل واسعة بين النشطاء حيث تحقق ما كتبه فيها وكان يتوعد التونسيين بانقلاب عسكري وفوضى عارمة.

الم اقل لكم يا عرب. https://t.co/VH46lKpqvB — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 26, 2021

تغريدة كوهين التي تنبأ فيها بانقلاب تونس والتي كتبها تحديدا في أكتوبر من العام 2019 جاء نصها: ”ترقبوا خلال عام من الآن ثورة مضادة في تونس الخضراء، من قبل الجيش التونسي البطل، وبتمويل عربي.”

وتسببت تغريدة كوهين عن انقلابه المزعوم في الأردن، في جدل واسه بين متابعيه الذين تنوعوا بين مكذب له وساخر منه.

اعراض كورونا😅 — 𝒎𝒐𝒉𝒆𝒃𝒂 𝒎𝒐𝒉𝒂𝒎𝒆𝒅🇮🇶 🇦🇺 🇺🇸 (@MesopotamianM) September 25, 2021

شكلك حاط خشمك بط…. اللي جمبك

عشان هيك بتشم هيك اشي🤣 — Mr.principl_ 🤨عَرَبِي مُوَحِّد (@nothinghere0123) September 25, 2021

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”كوهين .. سلالة جديدة من الكلاب بإمكانها اكتشاف رائحة الانقلاب العسكري قبل حدوثه.”

كوهين .. سلالة جديدة من الكلاب بإمكانها اكتشاف رائحة الانقلاب العسكري قبل حدوثه — أصيل 🇸🇦 . (@rzc_o8) September 25, 2021

فيما دونت بيسان:”الله يحمي الاردن من الصهاينة ومؤامراتهم وجميع بلاد المسلمين.”

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كما سخر عبدالعزيز الجهيني من الإعلامي الإسرائيلي ومزاعمه بالقول:”اهم مايميز الكلب قوة حاسة الشم.”

الكاتب الإسرائيلي ايدي كوهين يتحدث عن الكويت

كذلك أثار كوهين مؤخراً جدلاً واسعاً بحديثه بشأن الأوضاع في الكويت والمخاوف من تحقق ما ذكر فعلا.

وتعليقا على هذا قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إنه بعد أن تحقق كلام ايدي كوهين بالضبط عن عدة أحداث وقعت بالفعل، “لابد لنا أن ننبه الغافلين من ربعنا أن الامور تسير بكم نحو هاويه تتحكم بها إسرائيل.”

بسم الله وكفى والصلاة و السلام على النبي المصطفى :

بعد ان تحقق كلام ايدي كوهين بالضبط عن عدة احداث وقعت بالفعل لابد لنا ان ننبه الغافلين من ربعنا ان الامور تسير بكم نحو هاويه تتحكم بها اسرائيل ومن يخدم اسرائيل حتى لو كان منا فعليه لعنة الله و التاريخ ولن يفلح لا دنيا و لا دين. pic.twitter.com/dXoroQRjZb — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 27, 2021

ويستمر الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين بإثارة الجدل والبلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بمداخلاته وتغريداته التي يختارها بعناية، من أجل إثارة غضب وتلويث أفكار المتابعين العرب لحسابه عبر تويتر.

ومن المؤكد أن كل نشاط كوهين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يأتي ضمن استشارات أمنية صهيونية من أجهزة المخابرات والأمن الإسرائيلية.

هجوم أردني على إيدي كوهين

وكان إيدي كوهين تعرّض لهجوم واسعٍ من الأردنيين في يونيو من العام الماضي 2020، بعدما لوّح في تغريدٍة باحتلال الأردن بدبابتين في 3 ساعات.

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ويحمل كوهين درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة (بار إيلان) ويعمل باحثا فيها، وهو من مواليد بيروت حيث نشأ في منطقة وادي أبو جميل (حي اليهود)، ثم هاجر مع عائلته في طفولته إلى دولة الاحتلال الاسرائيليّ

ومنذ بضع سنوات، لفت كوهين أنظار وسائل الإعلام العربية بتغريداته على موقع تويتر، التي تعزف غالبا على وتر التطبيع مع الرأي العام العربي باللغة العربية.

كما برز في مناكفاته وصراعاته التي يخوضها مع شخصيات عربية، فضلا عن المعلومات والشائعات التي يبثها للطعن حتى في الأنظمة العربية التي تطبع مع إسرائيل.

ولا يخفي كوهين عمله مستشارا للحكومة الإسرائيلية منذ سنوات، كما هو مذكور في صفحته بموقع “لينكد إن”.

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