كلوب يشيد بأداء محمد صلاح ويقارنه بالهداف ليفاندوفسكي

أشاد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب بالأداء الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح هداف فريق الريدز، وقارنه بالمستوى الملفت الذي يقدمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني.

كلوب وأداء محمد صلاح

وقال الألماني كلوب في حوار صحفي مع موقع “ليفربول إيكو”، إن ” محمد صلاح في نفس المستوى الذي يقدمه ليفاندوفسكي تمامًا ولا شك في ذلك، فهو ماكينة أهداف بالتأكيد كما أن الاحترافية يقدمها اللاعب لا يعلى عليها، ومستعد أن يفعل أي شيء من أجل يكون لائعًا مع الفريق ويبقى على المسار الصحيح”.

وأردف كلوب، ” وبصرف النظر عن مهاراته الفنية، فإنه دائمًا متشوق صوت تسجيل الأهداف وهذا شيء مفيد، كما أنه نفس الأمر لدى ليفاندوفسكي وهذا جيد ومفيد لأي لاعب في كرة القدم”.

اقرأ المزيد: موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وأضاف، ” أي كان ما تفعله على أرض الملعب، وكذلك ما تصنعه، فأنت بحاجة إلى شخص يتصرف شكل جيد استثنائي ويسجل الأهداف، كما أنه في نفس المستوى مع أفضل من رأيتهم، والأرقام التي يمتلكها بشكل جنوني ومن الواضح أنني محظوظ للعمل مع بعض اللاعبين الجيدين في مسيرتي”.

NEW: Liverpool boss Jurgen Klopp clarifies Robert Lewandowski comment with Mohamed Salah claim #lfc https://t.co/iuWbUkRUpk — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) September 24, 2021

ووجه الصحفي سؤال إلى كلوب، “هل توقع صلاح عند وصوله إلى ليفربول أن يتمكن من تحقيق هذه الأرقام؟، ليرد عليه: ربما نعم”.

كلوب والضغوط

واستكمل، ” لا يمكنك وضع الاعب تحت الضغط إذا كنت أن تتوقع هذه الأمور على صعيد مستواه، لكنه قطع خطوات هائلة منذ وصوله إلى هنا، ولعب بأسلوب جيد ويساعد على تسجيل الأهداف وتتطور الفريق نحو الاتجاه الصحيح وكان له التأثير الكبير على الفريق بشكل واضح”.

وتابع، ” لقد وصفت روبرت ليفاندوفسكي بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين عملت معهم على الإطلاق؟ لست متأكدا من أنني قلت إنه أفضل لاعب دربته على الإطلاق، وكان من الواضح أنه ليفاندوفسكي في ذلك الوقت، لأنني رأيته عندما وصل إلى دورتموند”.

🗣| يورغن كلوب عن محمد صلاح:

"ياله من لاعب! ياله من محترف! ياله من شخص! نحن نُقدره لدرجة لايمكنك تصديقها"

🇪🇬👏 pic.twitter.com/VO0lFc1Z5L — E P L W O R L D (@EPLworld) September 17, 2021

واستطرد، ” لقد قمنا بمراقبة ليفاندوفسكي لمدة عامين، وفي ذلك الوقت تحسن كثيرًا بالفعل، لكن عندما وصل كان لا يزال هناك بعض الأمور القابلة للتحسين، إنه اليوم لاعب استثنائي للغاية”.

يورغن كلوب: "بغض النظر عما تقوم به على ارض الملعب فأنت بحاجة للاعب ما ليسجل ومحمد صلاح الافضل تهديفيًا من الذين شاهدتهم بحياتي على الإطلاق". pic.twitter.com/8OlfMhQd6c — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) September 24, 2021

وختم كلوب حديثه، ” محمد صلاح في حالة جيدة وكذلك في مزاج جيد، وإنه يعمل بشكل جيد وتكيف مع الفريق، في ظل التغيرات على أسلوب لعبنا، والطريقة التي نلعب بها وغيرها”.

ومن الجدير بالذكر أن المدرب يورغن كلوب قد ساعد البولندي ليفاندوفسكي في الظهور خلال فترة تدريبه مع فريق بوروسيا دورتموند بعد قدومه من فريق ليغ بوزنان البولندي بصفقة بلغت قيمتها 3.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2010، لينتقل بعدها إلى فريق بايرن ميونيخ وكذلك انتقال المدرب إلى فريق ليفربول.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news