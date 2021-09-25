شاهد سبب اعتزال الفنانة الكويتية سعاد سليمان “سعودة” التمثيل وارتداء الحجاب

أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان الشهيرة بلقب “سعودة” صباح اليوم، السبت، اعتزالها مجال الفن والتمثيل نهائيا وارتدائها الحجاب.

سعودة تعتزل التمثيل

وقالت الفنانة سعاد سليمان، إنها اعتزلت التمثيل ولن تشارك في أعمال فنية جديدةن وكتبت عبر انستغرام: “اعلن اعتزالي عن المجال الفني كممثلة الحمدلله”.

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وتسبب ما نشرته سعاد سليمان في جدل كبير وجعل العديد من متابعيها يطرحون الأسئلة حول السبب الحقيقي خلف قرار الفنانة الكويتية بالاعتزال ورفضها أن تشارك في أي عمل جديد.

سعاد سليمان

وأكدت الفنانة الكويتية سعاد سليمان أن الدراسة هي السبب الرئيسي لهذا القرار بالإضافة لخطوة حجابها وانها سوف تصبح مشغولة وليس لديها وقت للأعمال الفنية.

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وقالت سعاد سليمان: “سبب اعتزالي الحمدلله هو أنني قبلت في تربية اساسية تخصص إسلامي وهذا الذي اريده، وسوف اجعل حياتي للدراسة وأطفالي وليس لدي وقت للتمثيل، بالإضافة أنني تحجبت ولا اريد اي شيء يخدش حجابي، وأرفض أن اكون ممثلة”.

سُعاد سليمان أكدت كذلك اقتناعها الكامل بقرار اعتزالها كما أوضحت أنها لن تغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي وسوف تنشر الفيديوهات في الأوقات التي تتاح لها من أجل أن تتواصل مع متابعيها وجمهورها.

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وقالت الفنانة الكويتية: “سوف اكون حاضرة معكم دائما وليس معني أن ابتعد عن التمثيل عدم ظهوري مجددا بل سوف أشارك بمقاطع فيديو في أوقات عدم انشغالي، أما قرار اعتزالي فأنا مقتنعة به واشعر براحة كبيرة”.

من هي الفنانة الكويتية سعاد سليمان؟

ويشار إلى أن سُعاد سليمان هي ابنة الفنانة الكويتية مي البلوشي، وقد ظهرت في شهر فبراير الماضي في فيديو كشفت من خلالها عن ارتدائها الحجاب.

وأوضحت أنها قررت ارتداء الحجاب بشكل رسمي، وأرادت من خلال ظهورها الكشف لجمهورها عن هذا الخبر فقالت سعودة: “أرغب في الإعلان لكم انني تحجبت رسمي، والحمدلله”.

وكانت سُعاد سليمان أعلنت أيضا في نفس الفيديو عن معاناتها من المرض فقالت: ” كنت مريضة وتعبانة وفي زيارة للطبيب لكن الآن أنا الحمدلله صارت حالتي أفضل”، ولم تكشف الفنانة الكويتية عن تفاصيل الأزمة الصحية التي واجهتها.

آخر أعمال سعاد سليمان

يذكر أن آخر عمل شاركت يه الفنانة سُعاد سليمان مسلسل ” محمد علي رود” الذي عرض في شهر رمضان 2020 مع كل من الفنان سعد الفرج ، ومحمد المنصور، وهيفاء عادل.

كما شاركت سُعاد سليمان في أكثر من 12 عمل فني ما بين درامي ومسرحي وسينمائي خلال مسيرتها التي بدأت في عام 2008، وهي من مواليد العام 1992.

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