ريال مدريد يتعثر على أرضه أمام فياريال في مباراة قوية (شاهد)

تعثر فريق ريال مدريد أمام نظيره فياريال بالتعادل السلبي في مباراة شهدت المنافسة والإثارة القوية بين كلا الفريقين، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

ريال مدريد والفرص المهدرة

ودخل فريق ريال مدريد ” الميرينغي” اللقاء بالمستوى الباهت في مجريات الشوط الأول المباراة أمام الفريق الضيف فياريال الذي قدم الأداء الجيد على صعيد تحصين دفاعه وتألق حارسه في التصدي للعديد من الكرات باتجاه شباك مرماه.

ومع مجريات الشوط الثاني الذي تحسن فيه أداء الفريق الملكي في ممارسة الضغط على لاعبي فياريال، وإهدار العديد من الفرض الضائعة باتجاه شباك مرمى الفريق الأخير وتحقيق الفوز.

لكن فريق فياريال استبسل بقوة وكان قريب من قلب الطاولة على ريال مدريد في الدقائق من بالمباراة لكن الحارس البلجيكي كورتوا تمكن من التصدي لها، لينتهي اللقاء المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي دون إحراز أي من الأهداف.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية في مواجهة نظيره الضيف فياريال، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

اقرأ المزيد: مانشستر سيتي يكشر عن أنيابه ويحقق الفوز المثير على تشيلسي (فيديو)

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق فياريال

ولعب المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة فياريال، حيث تواجد في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط جاء كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق كان كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ورغم التعادل إلا أن فريق ريال مدريد ” الميرينغي” ما زال يعتلي صدارة ترتيب قائمة ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما جاء منافسه فياريال في المركز العاشر برصيد 8 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

A pesar de merecer más sumamos un punto importante en el Bernabéu. Próxima parada: Old Trafford. #endavant @villarrealcf pic.twitter.com/zCz47I3uzw — Juan Foyth (@JuanMFoyth) September 25, 2021

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news