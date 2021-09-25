تقرير روسي: إسرائيل سوف تسلح العرب مع حسابات ماكرة ولكن كيف؟!

“إسرائيل سوف تسلّح العرب مع حسابات ماكرة”.. تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة ” فزغلياد” الروسية، تقريراً تحدثت فيه حول شراء السعودية المرتقب لمنظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية.

وجاء في مقال “ايلينا ليكسينا ونيكولاي فاسيليف وميخائيل موشكين”، أرادت المملكة العربية السعودية شراء منظومة “القبة الحديدية” للدفاع الصاروخي من إسرائيل.

وفي السابق، كانت مثل هذه الصفقة تبدو غير ممكنة بسبب العلاقات العدائية بين البلدين، لكن التهديدات المستمرة من أراضي اليمن والعراق وضعت السعوديين في موقف لا يحسدون عليه.

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جدير بالملاحظة أن المعلومات الحالية المسربة حول عقد إسرائيلي سعودي محتمل ظهرت على خلفية تقارير عن مشاكل في التعاون العسكري التقني بين الولايات المتحدة وكلا حليفيها في الشرق الأوسط – إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وبالتالي، فمن المنطقي أن يقرر الاسرائيليون والسعوديون التعاون، أمام مثل هذه الصعوبات، وفي مواجهة خصمهما المشترك إيران.

وفي الصدد، عبّر رئيس معهد الشرق الأوسط، يفغيني ساتانوفسكي، عن ثقته في صحة التقارير حول نوايا الرياض شراء “القبة الحديدية” الاسرائيلية.

وبحسبه، هذه خطوة سعودية اضطرارية بعد سحب الأمريكيين لمنظوماتهم الدفاعية الجوية، لأن “الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يأبه بكل التزامات دونالد ترامب”.

القبة الحديدية الإسرائيلية والسعودية

وأكد ساتانوفسكي أن الصفقة المحتملة لاقتناء “القبة الحديدية” لا تتطلب الاعتراف السياسي المتبادل، على غرار ما حدث في أغسطس العام الماضي مع الإمارات العربية المتحدة. فـ”لطالما عمل الإسرائيليون على تشكيل نظام لتأمين منشآت السعوديين عسكريا ضد إيران. تتفاعل الرياض مباشرة مع الإسرائيليين، غير آبهة بشيء في العالم، بما في ذلك تاريخ علاقاتهما السابق كله. فهم يريدون أن يعيشوا. ليس لديهم من يعتمدون عليه في دول الخليج، وببساطة لا توجد قوة إقليمية أخرى غير اسرائيل، في متناول اليد دائما”.

لا يستبعد الخبراء أن لا يكتفي السعوديون، المجبرون على تنويع مشترياتهم العسكرية، باللجوء إلى اسرائيل، فيمكن أن يلجؤوا إلى روسيا أيضا. وبحسب ساتانوفسكي، خطط السعوديين لشراء القبة الحديدية لن تمنعهم من شراء منظومة إس-400 من روسيا، لأن المملكة في “وضع كارثي”. فحين هاجم الحوثيون منشآت أرامكو انخفضت صادراتها من النفط بمقدار النصف.

وبحسب ضيف الصحيفة، إذا تخيلنا حدوث ضربة لمحطات تحلية المياه، “فببساطة تموت السعودية من دون ماء”.

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