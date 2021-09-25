السعودي عبدالرحمن المطيري يبدي ندمه الشديد على معارضته نظام محمد بن سلمان (فيديو)

أبدى السعودي عبدالرحمن المطيري، ندمه على معارضته النظام السعودي، مهاجماً كلاً من المعارض سعد الفقيه والدكتور محمد المسعري .

ووصف المطيري في مقطع فيديو رصدته “وطن”، نفسه أنه أكثر المعارضين السعوديين تأثيراً في السعودية، معتبرا أن هذا اللقب أكبر اهانه له- حسب قوله- كونه يرفض أن يجمعه هذا اللقب مع سعد الفقيه ومحمد المسعري منتقداً إياهم.

عبدالرحمن المطيري نادم على معارضته النظام السعودي

وقال المطيري :” إن الفقيه والمسعري لو لديهم القدرة على إدارة السعودية لجعلوا السعودية “داعش”.

وأضاف :” لقد اساءت لناس كثيرين وهذا خطأ كبير وخسرت كثيراً لخوضي في السياسة”، مشيراً إلى أنه حرق كل سفن العودة إلى السعودية.

وأثار حديث المطيري ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد محاولته العودة إلى حضن النظام السعودي ومهاجمة المعارضين السعوديين لتجميل صورته.

وقال صالح العضيبي ساخراً من المطيري :” متقمص دور المؤثر .. ترى التوبة بينك وبين ربك لكن الدين والدولة وبث الفرقة والعنصرية ما تكفيها توبة ولا كل واحد يقعد يخنبق سنين واذا مل قال ندمت وتبت وعفى الله عن ما سلف”.

متقمص دور المؤثر .. ترى التوبة بينك وبين ربك لكن الدين والدولة وبث الفرقة والعنصرية ما تكفيها توبة ولا كل واحد يقعد يخنبق سنين واذا مل قال ندمت وتبت وعفى الله عن ما سلف — صالح العضيبي (@SalehAlodhaibi) September 24, 2021

فيما رد مغرد اخر :” اتمنى الدولة تطبق عليه النظام ويحاكم ، عشان ما تتكرر القصة في اشخاص اخرين يسبون الدولة وبعدها يعذرون اعتذار واحد مقابل ملايين السنابات !!!!! لا يكفي “.

اتمنى الدولة تطبق عليه النظام ويحاكم ، عشان ما تتكرر القصة في اشخاص اخرين يسبون الدولة وبعدها يعذرون اعتذار واحد مقابل ملايين السنابات !!!!! لا يكفي — abumash3l (@abumash3l2) September 24, 2021

وقال أسامة معلقاً على كلام المطيري :” كلامه صحيح ترا..هو غلط اول كثير واذنب ذنوب عظيم عند ربه بعد وسب وقذف ناس كثير لكن بعدها تاب ترا واعتذر كثير وصار افضل من ناس كثيرة موجوده داخل السعودية اصلا…يعني المفروض يعطوه فرصه لو يشوف اهله اقل شي اهله الباقين يعني…الله يعينه يارب “.

كلامه صحيح ترا..هو غلط اول كثيييييييييييييييير واذنب ذنوب عظيم عند ربه بعد وسب وقذف ناس كثير لكن بعدها تاب ترا واعتذر كثير وصار افضل من ناس كثيرة موجوده داخل السعودية اصلا…يعني المفروض يعطوه فرصه لو يشوف اهله اقل شي اهله الباقين يعني…الله يعينه يارب — اسامة | OSAMA 🇦🇪🇸🇦 (@ift_5) September 24, 2021

ويهاجم “المطيري” المملكة عبر حساباته على يوتيوب وسناب شات. ويقول مدونون سعوديون إن “المطيري” مريض نفسي، وأن وصفه بالمعارض غير دقيق، مستندين لعدد من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وطريقة كلامه.

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وكانت السلطات الأمريكية أوقفت الناشط المطيري مؤخراً بسبب مخالفته قوانين الإقامة في الولايات المتحدة، وتلقي الشرطة بلاغاً ضده من قبل صديق يشاركه السكن بتهمة تلقيه تهديدا من “المطيري”.وفق ما تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما يعتبره البعض معارض سعودي وان القبض عليه جاء في بلاغ كيدي كنوع من الضغط عليه، وعلق أحد النشطاء على الأقل لم يقبض عليه في القنصلية السعودية لكان الآن مقطع بمنشار سمو الامير بن سلمان.

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