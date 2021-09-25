الأهلي يفوز بشق الأنفس على إنبي في منافسات كأس مصر (فيديو)

تغلب فريق الأهلي على نظيره إنبي بهدف نظيف دون مقابل، في إطار الدور ال16 من منافسات كأس مصر، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد الإسكندرية”.

هدف الأهلي النظيف

وجاء هدف فريق الأهلي المصري في شباك إنبي في الدقيقة ال74 عن طريق صلاح محسن في هجمة مرتدة سريعة وعرضية جميلة من زميله مجدي قفشة، ليتمكن اللاعب من تسجيلها على يسار حارس مرمى فريق إنبي.

وحاول فريق إنبي من العودة إلى المباراة وممارسة الضغط على لاعبي الأهلي، إلا أن الفريق الأخير استبسل في تحصين دفاعه ومنع فريق إنبي من الوصول إلى شباك مرمى فريقه، لينتهي اللقاء بفوز فريق الأهلي بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه إنبي، حيث جاء في حراسة المرمي محمد الشناوي.

لقطات من فوز فريقنا على إنبي في ثمن نهائي كأس مصر 📸🦅💪#يلا_يا_الأهلي pic.twitter.com/Uq74Tlx970 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 25, 2021

وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون، بينما مركز خط الوسط جاء كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر.

واعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، صلاح محسن.

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تشكيلة فريق إنبي

ودخل المدرب حلمي طولان بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الأهلي، حيث تواجد في حراسة المرمى، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمود جاد.

لاعبنا صلاح محسن يمارس هوايته ويسجل هدف أكثر من رائع في شباك إنبي ليحجز الأهلي مقعده في ربع نهائي كأس مصر 👏🦅📸#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/od4Ocx2hre — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 25, 2021

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: إبراهيم يحيى، زياد وغطاس، محمود نعيم، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: أحمد يوسف، تونيا تيسدل، جون إيبوكا، محمد شريف محمد، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: أحمد جمعة، فيستوس عبد الرزاق، مهاب ياسر.

وتعد المباراة الأولى التي يخوضها فريق الأهلي بعد خسارة التتويج بلقب كأس السوبر المصري أمام نظيره طلائع الجيش في ركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل السلبي الذي خيم على اللقاء بين الفريقين.

وسيواجه فريق الأهلي أمام يونيون سبورتيف جيندراماري في الدور الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا، في مرحلة الدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا الموسم.

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