استياء واسع بين طلاب جامعة السلطان قابوس وحملة لمقاطعة استهلاكيات الجامعة.. لماذا؟

أطلق ناشطون عمانيون عبر موقع التواصل تويتر حملة لمقاطعة استهلاكيات جامعة السلطان قابوس، وذلك في رسالة منهم إلى إدارة الجامعة للنظر إلى مشكلة ارتفاع أسعار الاستهلاكية وحلها.

وعبر وسم حمل عنوان “مقاطعة_استهلاكيات_جسق” وتصدر التريند العماني بتويتر، دونت مئات التغريدات من الطلبة العمانيين المؤيدة لمقاطعة منتجات الاستهلاكيات داخل جامعة السلطان قابوس، حتى يتم خفض الأسعار المبالغ فيها والرد على شكاوى الطلاب والتفاعل معها.

بسم الله نبدأ#مقاطعة_استهلاكيات_جسق الهدف من الهاشتاج هو رسالة لإدارة الجامعة للنظر إلى مشكلة ارتفاع أسعار الإستهلاكية وحلها، وأيضا لتصل فكرة المقاطعة إلى أكبر عدد من الطلاب. وليُثبت الطلاب أن لهم كلمتهم إذا لم يكن هناك تحرك من إدارة الجامعة لحل مشكلاتهم.@SQUCOFFEE https://t.co/EpkuNQ6mLK — 아ََ나스 🇵🇸 (@7x_nas) September 25, 2021

مقاطعة استهلاكيات جسق ومشاكل جامعة قابوس

واستنكر العديد من الطلاب حالة الصمت الغريب من إدارة جامعة السلطان قابوس، تجاه مشكلة ارتفاع أسعار الاستهلاكية التي وصفوها بأنها مبالغ فيها جدا.

طلاب #جامعة_السلطان_قابوس يعبرون عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية بالجامعة مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة.

#مقاطعه_استهلاكيات_جسق pic.twitter.com/h8RIH7M0sb — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) September 25, 2021

واعتبر البعض أن هذه التصرفات ومثيلاتها كلها مجحفة واستغلال لحاجة الطلاب.

يعني اقل شي الشاوارما اللي اقتات عليها كل يوم نقصوا سعرها ليش ٦٠٠ غالي ياخي.#مقاطعة_استهلاكيات_جسق pic.twitter.com/uMAfOE57l7 — 𝕝𝕦𝕟𝕒✫ (@xzmnxe) September 25, 2021

هذا وعبر طلاب جامعة السلطان قابوس، عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالجامعة مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة.

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وكتبت سهى مستنكرة هذا الارتفاع المبالغ فيه بأسعار المنتجات الاستهلاكية داخل الجامعة:”إلى جانب غلاء المعيشة ومتطلبات السكن والدراسة والنقل في مسقط، الأسعار في إستهلاكيات الجامعة مرتفعة بشكل فظيع مقارنة بالأسعار خارج الجامعة.”

إلى جانب غلاء المعيشة ومتطلبات السكن والدراسة والنقل في مسقط، الأسعار في إستهلاكيات الجامعة مرتفعة بشكل فظيع مقارنة بالأسعار خارج الجامعة. مع العلم أنه نسبة من الطلبة والطالبات ما يستلمون علاوة وحتى اللي يستلمون العلاوة هي غير كافية من الأساس! #مقاطعه_استهلاكيات_جسق — سُهَى ضد الإحتِلال. (@sooha67) September 25, 2021

وتابعت:”مع العلم أنه نسبة من الطلبة والطالبات ما يستلمون علاوة وحتى اللي يستلمون العلاوة هي غير كافية من الأساس.”

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وضربت ناشطة مثالا على هذه الأسعار المبالغ فيها وقالت:” بدون مبالغة بس البقالة الي جنب المستشفى شريت آيس كريم منها بحجة نخفف على نفسنا الحر شوي وانصدم انه آيس كريم طلع قيمته ١,٠٥٠وجه خجولوجه خجولوجه خجول مامعقولة الصراحة وفي حارتنا تحصله بنص ريال”

#مقاطعة_استهلاكيات_جسق بدون مبالغة بس البقالة الي جنب المستشفى شريت آيس كريم منها بحجة نخفف على نفسنا الحر شوي وانصدم انه آيس كريم طلع قيمته ١,٠٥٠😳😳😳 مامعقولة الصراحة وفي حارتنا تحصله بنص ريال 💔… @SQUCOFFEE — 𓆩 𝙷 𝙽 𝙴 𓆪 (@haninxha) September 25, 2021

فيما دونت عبير:”جديًا المقاطعة هذه لازم تكون فعليّة وإذا أي أحد منكم معه بدائل (تطبيقات، مناديب…الخ) ممكن يفيد طالبات السكن الداخلي و بأقل سعر اذكروهن في الهاشتاق.”

جديًا المقاطعة هذه لازم تكون فعليّة و إذا أي أحد منكم معه بدائل (تطبيقات، مناديب…الخ) ممكن يفيد طالبات السكن الداخلي و بأقل سعر اذكروهن في الهاشتاق.#مقاطعه_استهلاكيات_جسق — عبير🐋 𓂆 (@9bir34) September 25, 2021

مقاطعة حفل تخرج جامعة السلطان قابوس

ويشار إلى أنه الشهر الماضي امتنع طلاب جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، عن حضور جلسات التصوير الخاصة بالتخرج الافتراضي.

وتفاعل الطلاب الممتنعون وأحباؤهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مطلقين هاشتاج (مقاطعة تخرج جسق)، وترتب على ذلك حضور بنسبة متواضعة جداً لخريجي جامعة السلطان قابوس، وذلك منذ بداية إجراءات تسجيل وتصوير الخريجين لحفل التخرج الافتراضي في قاعة الجامعة الكبرى، وذلك لكي يعبروا عن رفضهم لإقامة الحفل بشكل افتراضي.

وكانت إدارة الجامعة قد أعلنت في منتصف أغسطس الماضي عن إقامة حفل تخرج الدفعة 31 في نهاية شهر سبتمبر الجاري. بشكل افتراضي، وذلك بعد دراسة كافة الخيارات المتاحة ومتابعة دقيقة لمؤشرات الوضع الوبائي.

وذلك حرصا من إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة الطلاب وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا.

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