استشهاد 4 فلسطينيين في اشتباكات مع الاحتلال بالضفة والقدس

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح الأحد، استشهاد 4 فلسطينيين في عملية مداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب أسامة صبح 22 عاماً، استشهد بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال، حيث وصل إلى مستشفى ابن سينا بحالة حرجة من برقين قضاء جنين.

واستشهد صبح بعد اقتحام الاحتلال للبلدة في محاولة لاعتقال الأسير السابق محمد الزرعيني، بعد مداهمة منزله الواقع بين قرى اليامون وكفر دان وبرقين.

📹 متابعة صفا| شهود: قوات الاحتلال تنقل جثمان أحد شـــهداء الاشتباك الذي وقع شمال غرب القدس المحتلة pic.twitter.com/JUVofAxCoz — وكالة صفا (@SafaPs) September 26, 2021

إسرائيل تعلن تصفية 4 فلسطينيين

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية فجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات “اليمام” ووحدة “دفدوفان”.

واعتقلت قوات الاحتلال ، 3 شبان بعد أن أصابتهم، في أعقاب اشتباك مسلح في منطقة عين عجب ببلدة بيت عنان قضاء القدس، بينما خاض مسلحون اشتباكا مع جنود الاحتلال في مناطق مختلفة بمحافظة جنين.

وعلى مدار أكثر من 10 ساعات حلقت طائرات مسيرة في فوق سماء قرى شمال غرب القدس، خلال عملية خاصة لقوات الاحتلال في محيط عين عجب.

3 شهداء من كتائب القسام تم اغتيالهم بعد محاصرة منزل القائد احمد زهران في قرية بدو شمال القدس المسؤول عن تشكيل خلايا كتائب القسام في الضفة الغربية والشهيد اسامة صبح من سرايا القدس في مخيم جنين بعد محاصرته والاشتباك مع الاحتلال 💚🖤 pic.twitter.com/9X709ilRLn — Yazan 🇵🇸💚 (@Yazan_Palestine) September 26, 2021

هذا وأفادت قناة الجزيرة إصابة جنديين إسرائيليين برصاص مقاومين خلال الاشتباكات التي شهدتها مناطق متفرقة من الضفة الغربية ضمن العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال.

مواجهات في بلدة بدو

واندلعت مواجهات في بلدة بدو بعد الإعلان عن استشهاد شابين وإصابة ثالث في كوخ قريب من عين عجب شرقي بلدة بيت عنان.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لموقع “معا” المحلي، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرية برقين جنوب غرب جنين وخاصرت منزلا فيه منذ ساعات فجر اليوم بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي .

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وقالت مصادر محلية فلسطينية في القرية أن تعزيزات عسكرية وسيارة إسعاف إسرائيلية وصلت إلى القرية منذ أكثر من أربع ساعات وان اصوات اطلاق نار تسمع في القرية بين الحين والآخر في برقين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن شابا أصيب برصاصة بالقدم خلال اقتحام الاحتلال لقرية كفردانفي جنين حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين فجر اليوم في البلد واسفرت عن اعتقال مواطن آخر ووعند منتصف الليلة الماضية وفي جنين قالت مصادر إعلامية أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت احمد ابوارميلة ومحمد مازن السعدي بالقرب من محطة وقود النفاع في مدينة جنين خلال كمين تم نصبه لهما .

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