ياسمين عبد العزيز تظهر لأول مرّة بعد تعافيها مع الطبيبين الذيْن أنقذا حياتها (شاهد)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، أول صورة لها بعد شفائها من الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمّت بها.

ياسمين عبد العزيز بعد شفائها

وظهرت ياسمين عبد العزيز تتوسط الطبيبين المُشرفين على حالتها بأحد المستشفيات السويسرية، ووجهت لهما رسالة شكر، وقالت: “الحمد لله الذي شفانا و عفانا”.

ياسمين عبدالعزيز تعود لمصر

وعادت الفنانة المصرية ياسمني عبدالعزيز الى مصر بعد استقرار حالتها الصحية، حيث سافرت لتلقى العلاج قبل قرابة الشهر.

ووجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد عودتها لمصر .

نشر وائل عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعهما، مصحوبة بتعليق: “حمد الله على السلامة يا روحي نورتي مصر والدنيا كلها.. ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يارب”.

وقبل أسبوعين نشرت ياسمين عبد العزيز، عبر انستغرام، فيديو لها من رحلتها العلاجية، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية.

وكتبت ياسمين: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا. الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو”.

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وقالت: “رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

وأضافت: “كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم … بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، كانت قد أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة.

وتسببت العملية بمضاعفات تلوث الدم في نقل ياسمين عبدالعزيز إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وكان أحمد العوضي أعلن عن مرور زوجته ياسمين عبد العزيز بأزمة صحية دخلت على أثرها في إحدى المستشفيات، مطالبا الجميع بالدعاء لها لكي تمر من محنتها بسلام.

ياسمين عبد العزيز وزوجها

وكان النجم أحمد العوضي نفى الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ووصف هذا الكلام بأنه “هبد” ولا أساس له من الصحة وأنها ما زالت زوجته ولم يحدث أي انفصال بينهما.

وقال العوضي، ردا على كاتب منشور انفصاله عن ياسمين وتم تداوله بكثافة على منصات السوشيال ميديا: “والنبي بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد”.

وأضاف: “اللي قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتي، ومفيش ربع كلمة صح من اللي انت قولته واللي انت بتقوله مش صح، متحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش.. أو اللى قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة”.

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