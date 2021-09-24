هند القحطاني ترقص احتفالاً باليوم الوطني السعودي! (شاهد)

احتفلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، باليوم الوطني السعودي 91، ونشرت عبر سناب شات مشاهد وثقت ذلك.

هند القحطاني تحتفل بـِ اليوم الوطني السعودي

وظهرت هند القحطاني في فيديو نشرته من داخل سيارتها، وهي تقودها وترتدي فستاناً اخضر، وتضع خلفها على الكرسيّ علم السعودية، وترقص على أنغام شيلات سعودية .

وفي سناب آخر، ظهرت ابنة هند القحطاني وهي تحتفل باليوم الوطني السعودي .

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اليوم الوطني السعودي 91

هذا ويحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، قراراً بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية التى نعرفها حالياً.

وموسم اليوم الوطني، هو أحد مواسم السعودية التي تنظمها على مدار السنة، ويقام احتفالا باليوم الوطني للمملكة.

بدأ تطبيق مبادرة الموسم للمرة الأولى في العام 2019م، بعد 14 عاما من إقرار إجازة رسمية لليوم الوطني في العام 2005م.

ويستمر الموسم لعدة أيام تنتهي في يوم 23 سبتمبر، ويحتوي على فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة وتشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات، وغيرها.

مشاهد تحرش صادمة في اليوم الوطني السعودي

شهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

وكشف احد الفيديوهات تعرّض فتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون للتحرش، ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين .

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مقطع فيديو آخر من احتفالات اليوم الوطني السعودي، أظهر فتاة تخرج من نافذة سيارتها وتلوح بالعلم السعودي، ليقترب منها شب محاولا تصويرها، وحينما منعته تحرش بها .

ما عقوبة التحرش في السعودية!

بحسب النيابة العامة السعودية فإن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة عبر صفحتها على “تويتر” أن “جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”.

كما وأكدت النيابة أن “عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها”.

تعديل نظام مكافحة التحرش

وبداية العام الجاري 2021، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

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