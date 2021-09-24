بعد أفغانستان .. هل الانسحاب من سوريا الخطوة التالية لبايدن؟

تساءل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري بلندن كريستوفر فيليبس، في مقالٍ نشره “موقع ميدل ايست اي”، عن إمكانية لجوء الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الانسحاب من سوريا بعد انسحابه من أفغانستان.

الانسحاب من سوريا

وقال “فيليبس” في مقاله إن كلاً من روسيا وتركيا تشعران أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان زاد من فرصهما في الحصول على ما يريدانه في سوريا.

فيما يلي نص المقال:

تسبب انسحاب أمريكا من أفغانستان في قلق حلفائها الأكراد في شرق سوريا. سارع البيت الأبيض إلى طمأنة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بأنه لن يشرع في انسحاب مماثل من سوريا ، لكن هل يمكن الوثوق بالرئيس الأمريكي جو بايدن؟

بعد كل شيء ، أعطت إدارة ترامب تأكيدات مماثلة قبل أن تسحب فجأة أكثر من نصف قواتها في عام 2019 وتعطي الضوء الأخضر لغزو تركي.

اقرأ ايضا: طالبان تعلن انتهاء الحرب رسمياً في أفغانستان بعد سيطرتها على بانشير ومصير أحمد مسعود غامض

في الآونة الأخيرة ، كانت واشنطن صامتة عندما قُتل العديد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الهجمات التركية في أغسطس. انسحاب بايدن من كابول ، والذي أعطى فيه الأولوية لإنقاذ “أرواح الأمريكيين” على حلفائه ، لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاوف بين قوات سوريا الديمقراطية من أن يتم التخلي عنهم أيضًا قريبًا.

إذن ما مدى احتمالية انسحاب بايدن؟ العلامات ليست جيدة لقوات سوريا الديمقراطية. من خلال الانسحاب من أفغانستان ، وكذلك مع اتفاق اوكوس الأخير ، أشار بايدن بوضوح إلى أن المنافسة بين القوى العظمى ، ولا سيما الصين ، هي مصدر قلقه الخارجي الأساسي. وهذا يعني إنهاء التورط في إرث “الحرب الأبدية” من “الحرب على الإرهاب” مثل أفغانستان ، وربما سوريا.

في هذا الصدد ، يشير انسحاب بايدن إلى أنه سارع في التحرك لمحاربة الإرهاب الإسلامي “في الخارج”. يبدو أنه يقبل فكرة أن حكم طالبان قد يجعل أفغانستان تصبح ملاذًا للجهاديين مرة أخرى. ومع ذلك ، بدلاً من معالجة هذا الأمر بالقوات ، فإنه يفضل الضرب من مسافة بعيدة – وهي الممارسة بالفعل في اليمن وباكستان وأماكن أخرى.

بتوسيع هذا النهج ليشمل سوريا ، قد يستنتج بايدن أنه لا يحتاج إلى جنود على الأرض لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

خط أكثر ليونة مع الأسد

لم يكن بايدن مهتمًا كثيرًا بسوريا أبدًا ، وبينما وافق على الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ، فقد عارض مشاركة أوسع في الصراع عندما كان نائبًا للرئيس في عهد باراك أوباما. هناك تلميحات بالفعل إلى أنه قد يتخذ موقفًا أكثر ليونة مع بشار الأسد ، حيث قام مؤخرًا بإعفاء صفقة الغاز بين مصر والأردن وسوريا ولبنان من عقوبات قيصر الأمريكية. قد لا يكون الإبقاء على القوات الأمريكية في شرق سوريا لحرمان الأسد من النفط هو الدافع القوي الذي كان عليه من قبل.

ومع ذلك ، هناك أسباب تجعل قوات سوريا الديمقراطية متفائلة. أولاً ، كان بايدن متحديًا لأفغانستان ، لكنه سيكون حذرًا من جذب المزيد من الصحافة السلبية بالتخلي عن حليف آخر قريبًا. هذا وحده يشير إلى أنه حتى لو كان بايدن حريصًا على مغادرة سوريا ، فقد يتأخر حتى تهدأ انتقادات ما بعد كابول.

ثانياً ، العملية في سوريا أقل تكلفة بكثير من العملية في أفغانستان. بينما كان لا يزال لدى الولايات المتحدة 15000 جندي في أفغانستان في عام 2018 ، انخفض إلى 4000 قبل الانسحاب ، إلا أن لديها 900 فقط يدعمون قوات سوريا الديمقراطية. يضاف إلى ذلك أن سوريا لم تعد مسرحًا حيًا الآن بعد أن تم تدمير خلافة داعش إلى حد كبير ، لذلك لا تزال الخسائر الأمريكية منخفضة ويواجه بايدن ضغوطًا داخلية أقل للانسحاب.

ثم هناك البعد الدولي. يريد الحلفاء الإقليميون الرئيسيون – وخاصة إسرائيل والمملكة العربية السعودية – أن تبقى الولايات المتحدة في شرق سوريا للحماية من دخول إيران. ومع ذلك ، فإن حليفًا آخر ، تركيا ، حريص على مغادرة الولايات المتحدة حتى تتمكن من قمع قوات سوريا الديمقراطية دون عوائق ، معتقدين أن أقوى فصيلها ، حزب الاتحاد الديمقراطي ، هو إرهابي قومي أكراد. لا يستطيع بايدن إرضاء جميع حلفائه ، لكن بالتأكيد لا يوجد إجماع إقليمي يضغط عليه للمغادرة.

في الوقت الحالي ، إذن ، حتى لو كان بايدن يفضل الخروج ، هناك القليل من الزخم الداخلي أو الخارجي للانسحاب المفاجئ. ومع ذلك ، يمكن أن يتغير ذلك. على وجه الخصوص ، فإن الديناميكيات بين تركيا وروسيا في سوريا مهمة ، ويمكن أن يكون للأحداث في أفغانستان صدى هناك.

الاستراتيجية الروسية

أحد أهداف روسيا بعيدة المدى هو إعادة شرق سوريا إلى أيدي الأسد ، الأمر الذي من شأنه أن يمنح اقتصاد دمشق المحاصر إمكانية الوصول إلى حقول النفط التي هي في أمس الحاجة إليها. ولكن على عكس إدلب التي يسيطر عليها المتمردون ، والتي يبدو أن الأسد وموسكو عازمان على الاستيلاء عليها عسكريًا ، يبدو أن استراتيجية روسيا في الشرق مقنعة. من الناحية المثالية ، تريد من قوات سوريا الديمقراطية قبول تسوية مع الأسد وتطلب من الأمريكيين المغادرة.

اقرأ ايضاً: “فوكس نيوز” تكشف عن رحلات جوية غامضة من الإمارات إلى أفغانستان .. ما الذي نقلته!؟

هذا ليس بعيد المنال. كان لحزب الاتحاد الديمقراطي علاقة جيدة مع كل من الأسد وروسيا قبل الحرب الأهلية في سوريا وهناك فصيل يرى مستقبل قوات سوريا الديمقراطية تحت حماية دمشق وموسكو بدلاً من واشنطن. في الواقع ، عندما سمح ترامب لتركيا بالغزو في عام 2019 ، نظرت قوات سوريا الديمقراطية على الفور إلى موسكو ، التي توسطت في وقف إطلاق النار مقابل حصول القوات الروسية والأسد على مواقع في الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

تساعد أنشطة تركيا أيضًا روسيا على دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى تبادل الجوانب. ترى أنقرة على نحو متزايد أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو مصدر قلقها الأول في سوريا ، مع هزيمة الأسد والدفاع عن المتمردين في قائمة الأولويات. بينما تكافح من أجل اعتدال متمردي إدلب المتطرفين ، والغارات الجوية الروسية تُحبط أنقرة هناك ، فإن الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية إلى الشرق هي واحدة من المجالات القليلة للنجاح التركي.

ونتيجة لذلك ، صعدت هجماتها على مواقع قوات سوريا الديمقراطية ، إما بطائرات بدون طيار أو باستخدام وكلائها من المتمردين السوريين المتحالفين. في كل مرة تفعل ذلك ، وتفشل واشنطن في الرد ، فإنها تضيف المزيد من الأدلة على ادعاء موسكو بأن روسيا وحدها هي القادرة على حماية قوات سوريا الديمقراطية من تركيا. قد تكون أنقرة في الواقع منفتحة على نوع من الاتفاق النهائي بين الأسد وقوات سوريا الديمقراطية وروسيا ، طالما أن ذلك يعني في نهاية المطاف نزع سلاح حزب الاتحاد الديمقراطي أو تحييده.

ستشعر كل من موسكو وأنقرة أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان زاد من فرصهما في الحصول على ما يريدانه.

بالنسبة لتركيا ، يشير ذلك إلى الافتقار إلى الاهتمام وقوة البقاء التي قد ترى ، على الأقل ، أن واشنطن تتسامح مع غارات أنقرة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية ، وفي أحسن الأحوال ترى الولايات المتحدة تنقطع وتتسارع.

بالنسبة لفلاديمير بوتين ، فقد منحه بايدن شكوكاً لزرع في أذهان قادة قوات سوريا الديمقراطية. حتى لو لم يكن لدى البيت الأبيض خطط لمغادرة شرق سوريا على الفور ، وواجه ضغوطًا قليلة للقيام بذلك ، ستحاول كل من روسيا وتركيا استغلال التداعيات من أفغانستان لتعزيز أهدافهما ، والتي قد تسرع في نهاية المطاف بالرحيل الأمريكي على أي حال.

«تابع آخر الأخبار عبر : Google new s »