مورينيو يعادل رقم أليغري في سلسلة اللاهزيمة مع فريق روما الإيطالي

كشفت شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، نجح في معادلة رقم مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري في سلسلة اللاهزيمة على ملعبه في منافسات الدوري “الكالتشيو” الإيطالي.

وأفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات بأن البرتغالي مورينيو، قد حافظ مع فريق روما الإيطالي في سلسلة اللاهزيمة على ملعب فريقه الخاصة به في الدوري الإيطالي والتمكن من الوصول إلى المباراة ال41 على التوالي دون أي خسارة.

41 – José #Mourinho stay unbeaten for 41 consecutive home Serie A games, equalling the record in the three points per win era (since 1994/95) set by Massimiliano Allegri with Juventus between September 2015 and September 2017. Special.#RomaUdinese #SerieA pic.twitter.com/TDr8uMS9fK

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 23, 2021