مورينيو يعادل رقم أليغري في سلسلة اللاهزيمة مع فريق روما الإيطالي

كشفت شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، نجح في معادلة رقم مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري في سلسلة اللاهزيمة على ملعبه في منافسات الدوري “الكالتشيو” الإيطالي.

مورينيو وفريق روما

وأفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات بأن البرتغالي مورينيو، قد حافظ مع فريق روما الإيطالي في سلسلة اللاهزيمة على ملعب فريقه الخاصة به في الدوري الإيطالي والتمكن من الوصول إلى المباراة ال41 على التوالي دون أي خسارة.

41 – José #Mourinho stay unbeaten for 41 consecutive home Serie A games, equalling the record in the three points per win era (since 1994/95) set by Massimiliano Allegri with Juventus between September 2015 and September 2017. Special.#RomaUdinese #SerieA pic.twitter.com/TDr8uMS9fK — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 23, 2021

وعادل مورينيو بذلك رقم المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الذي حققه مع نادي يوفنتوس في الفترة بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2017، حيث لم يتفوق عليهما أي مدرب حتى الآن، منذ انطلاق عصر ال3 نقاط الذي كان بدايته في موسم 1994-1995.

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مورينيو والكالتشيو

وقد سبق أن درب البرتغالي جوزيه مورينو البالغ من العمر 58 عامًا، خاض عالم التدريب في إيطاليا خلال الفترة ما بين عام 2010-2008، حيث تولى الإشراف الفني مع فريق أنتر ميلان وحقق معه الفوز بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” مرتين متتالين.

وتمكن فريق روما الإيطالي ” الذئاب”، الفوز النظيف على منافسه أودينيزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

وسجل هدف الفوز في المباراة المهاجم تامي أبراهام في الدقيقة ال36 بتسديدة قوية سجلها في شباك مرمى منافسه الضيف أودينيزي.

كما وشهد اللقاء طرد اللاعب لورينزو بيليغريني في الدقيقة ال89 بعد عرقلته لأحد لاعبي الفريق المنافس، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويطرد على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق نابولي الإيطالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق إنتر ميلان برصيد 13 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق ميلان الإيطالي بنفس النقاط.

جوزيه مورينيو يحافظ على سجله خالياً من الهزائم في 41 مباراة متتالية على أرضه بالدوري الإيطالي، عقب فوز روما على أودينيزي بهدف نظيف، معادلاً بذلك الرقم القياسي الذي سجله ماسيميليانو أليغري مع يوفنتوس بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2017. (أوبتا) pic.twitter.com/mhDJdzB75b — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) September 24, 2021

وفي المركز الرابع فريق روما الإيطالي برصيد 12 نقطة، يليه في المركز الخامس فريق أتالانتا برصيد 10 نقاط، بينما آتى فريق فيورنتينا في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وجاء في المركز السابع فريق لاتسيو برصيد 8 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق بولونيا بنفس النقاط، وفي المركزين التاسع والعاشر آتى فريق تورينو وأودينيزي برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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