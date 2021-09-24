عقوبة منتظرة بحق مدرب برشلونة كومان

أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الجمعة، عن العقوبة القاسية المحتمل إصدارها بحق الهولندي رونالد كومان 58 عامًا مدرب فريق برشلونة الإسباني، عقب طرده في المباراة الأخيرة أمام قادش.

برشلونة وكومان

وبينت الصحيفة، ” إنه من المحتمل إصدار عقوبة على مدرب برشلونة كومان، حيث ستكون فترة الإيقاف لمدة مباراتين فقط، وفقًا لمادة 120 من قانون الانضباط في الاتحاد الإسباني، والتي تتعلق بالاحتجاج على الحكم الرئيسي أو المساعدين أو الحكم الرابع”.

SPORT : على الرغم من التعادل 0-0 امام قادش، إلا أن مجلس إدارة البارسا، يقدر صورة الفريق، وتفانيه، بعد طرد دي يونغ. سيظل كومان مدربا للفريق، على الرغم من أن لا أحد يعرف إلى متى، لأن النتائج، وفقا لكلمات الرئيس، ستحدد الطريق. pic.twitter.com/YU9lEbWPPh — قووول (@GooolMx) September 24, 2021

وأشارت، إلى أن فريق برشلونة سيفقد خدمات كومان بهذه الصورة في مباراتي ليفانتي وأتلتيكو مدريد المقبلتين، بينما سيتواجد مع فريق برشلونة أمام بنفيكا في منافسات دوري أبطال أوروبا، في حال بقائه مع الفريق الكتالوني بسبب النتائج السيئة التي يقدمها مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

تقرير حكم المباراة: تم طرد كومان للصراخ والاحتجاج، وقول "يجب على الحكم ان يطلق صافرته". pic.twitter.com/lizYhA26Zc — InCampNou (@InCampNou) September 23, 2021

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وطرد الهولندي كومان في الوقت البديل من مباراة فريقه أمام مضيفه قادش بسبب اعتراضه على قرارات حكم المباراة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أحراز أي من الأهداف.

تعقيب مدرب برشلونة كومان

وقال المدرب الهولندي رونالد كومان خلال مؤتمر صحفي له عقب تعرضه للطرد في مباراة فريقه أمام قادش، قائلاً: ” في إسبانيا يتم طردك مقابل لا شيء ولم يكن الأمر بسبب العصبية، بل لإخبار الحكم الرابع بوجود كرة ثانية داخل أرضية الملعب وأنه عليهم إزالتها”.

الحكم طرد رونالد كومان 🔴 بنهاية مباراة #برشلونة_قادش حيث احتج على وجود كرتين داخل الملعب!#قادش_برشلونة pic.twitter.com/uGkfVzUyp5 — إرم سبورت (@EremSports) September 23, 2021

وأردف الصحيفة، ” أن هذه الكلمات قد تعرض المدرب كومان لعقوبة أكبر، في حال رأت لجنة النزاهة في الاتحاد الإسباني أن هذه التصريحات هدفها التشكيك في صدق وحياد أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم أو هيئات الاتحاد لكرة القدم في إسبانيا”.

وأضافت، ” أنه في حال ثبت في التحقيق هذه التصريحات، فإن المدرب الهولندي كومان سيواجه عقوبة أخرى لا تقل عن أربع مباريات مع فريق برشلونة وفقًا للوائح والقوانين المنصوص عليها في الاتحاد الإسباني”.

ويحتل فريق برشلونة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق ريال مدريد خلال منافسات الموسم الجاري.

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