الإعلامية سارلين أحمد تستفز السعوديين بما فعلته بالعلم احتفالاً باليوم الوطني!

احتفلت الإعلامية السعودية سارلين أحمد، باليوم الوطني السعودي بطريقة جريئة، أثارت الجدل بين الناشطين.

علم السعودية وجسد سارلين

ونشرت سارلين صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلاها بفستان أبيض مخطط بالأخضر، عارف الكتفين والأكمام، وضيق يكشف تفاصيل جسدها.

وقامت سارلين أحمد بتغطية نفسها بالعلم السعودي، معقبة: (كل عام وانتم بخير يا أجمل بلد وأجمل شعب).

View this post on Instagram A post shared by Sarleen Ahmed | سارلين احمد 🇸🇦 (@sarleenaa)

وانقسم المتابعون حول تصرف سارلين إلى من رآها جميلة، وطريقتها مميزة بالاحتفال، وآخرون هاجموا وضعها العلم بهذه الطريقة على جسدها، معتبرين ما قامت به إهانة يجب محاسبتها عليها.

وجاء في التعليقات: (انقهرت انه العلم الوحيد الذي لازم الحكومة تضرب وتخالف وتسجن كل من يتهاون بوضع العلم بأماكن بغير مكانه …لفظ الجلالة عز للعلم والسعودية يتوضع بهيك مناطق حتى لو مو قصد ولكن يجب ان يجرم كل من يتهاون).

اقرأ أيضا: وصلة رقص في اليوم الوطني السعودي ترجمت الانفتاح الذي أراده ابن سلمان (فيديو)

وكتب آخر: (الله يعز لفظ الجلالة .. ياعديمة التربية).

ووافقهما الرأي متابع وكتب: (يكرم العلم عنها).

بينما نوه آخر إلى تعمد سارلين إظهار مؤخرتها، قائلاً: (اهم شيء المؤخرة تبان، مصدر الدخل).

وتساءل آخر: (متى تتعلمون تقرون وتمسكون العلم وتقرون وش مكتوب فيه قبل لا تحطونه على أجسامكم).

خطوبة دايلر وسارلين أحمد

وفي سياق آخر، أعلن الرابر السعودي عبد العزيز الدليجان الشهير بـ (دايلر)، خبر خطوبته من سارلين أحمد، بعد أن قام بنشر مجموعة من الصور بينهما معلقاً: (هالمرة عن جد).

حيث نشر دايلر، صور خطوبته من مذيعة إم بي سي وهو ما أثار جدلاً حينها حول فارق العمر بينهما، وأن سارلين تكبره بعدة سنوات.

وهو ما دفع المذيعة السعودية للخروج عن صمتها مؤكدة أنها شائعات غير صحيحة وأنها تبلغ من العمر اثنان وعشرين عاما فقط، وليس ثمانية وعشرين.

وردت سارلين أحمد على تعليق جاء فيه: (عمرها ستة وعشرين وتتزوج واحد عمره عشرين)، ليرد متابع قائلا: ( وين ستة وعشرين وربي ثلاثين)، لتعلق سارلين: (عمري 22 مو على كيف أحد يكبرني).

يشار إلى أن سارلين أحمد هي مقدمة برامج سعودية، تعمل في قناة MBC، كمضيفة في برنامج خاص بصيحات الموضة.

كما تعمل سارلين في مجال الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي ناشطة في هذا المجال.

ولم تكن سارلين الوحيدة التي أُثارت الجدل بطريقة احتفالها، فقد احتفلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، باليوم الوطني السعودي 91، ونشرت عبر سناب شات مشاهد وثقت ذلك.

وظهرت هند القحطاني في فيديو نشرته من داخل سيارتها، وهي تقودها وترتدي فستاناً اخضر، وتضع خلفها على الكرسيّ علم السعودية، وترقص على أنغام شيلات سعودية .

وفي سناب آخر، ظهرت ابنة هند القحطاني وهي تحتفل باليوم الوطني السعودي .

كما نشرت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد، صوراً جريئة للغاية، بدت فيها عارية إلا من ملابسها الداخلية، التي اختارتها باللون الأخضر، لون العلم السعوديّ، وهو ما فجّر موجة تعليقات غاضبة منها .

مشاهد صادمة

وشهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

ووثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع.

فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

اقرأ أيضا: حليمة بولند تحتفل باليوم الوطني السعودي بفستان أخضر مكشوف الصدر! (شاهد)

ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها.

مقطع فيديو آخر جرى تداوله، أظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

اليوم الوطني السعودي 91

هذا ويحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، قراراً بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية التى نعرفها حالياً.

وموسم اليوم الوطني، هو أحد مواسم السعودية التي تنظمها على مدار السنة، ويقام احتفالا باليوم الوطني للمملكة.

بدأ تطبيق مبادرة الموسم للمرة الأولى في العام 2019م، بعد 14 عاما من إقرار إجازة رسمية لليوم الوطني في العام 2005م.

ويستمر الموسم لعدة أيام تنتهي في يوم 23 سبتمبر، ويحتوي على فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة وتشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات، وغيرها.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news »