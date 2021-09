رسميًا: رودريغيز ينضم إلى نادي الريان القطري (فيديو)

أعلن نادي الريان القطري تعاقده بشكل رسمي مع الكولومبي خاميس رودريغيز 30 عامًا نجم ريال مدريد الأسبق، بصفقة لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي.

وقال النجم الكولومبي رودريغيز أثناء تقديم ناديه الجديد الريان القطري مساء يوم الخميس الماضي، قائلاً: ” الانضمام إلى نادي الريان هو فصل جديد في مسيرتي ولكل من حولي، وأتمنى أن أقدم عملاً كبيرًا أساعد به فريقي الجديد”.

وأردف،” اختيار الانتقال من نادي إيفرتون إلى الريان القطري لم يكن مدفوعًا بالاعتقاد بسهولة الأمر في دوري أقل تنافسية بكثير من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انضم إلى صفوف الفريق في شهر سبتمبر الماضي لموسم واحد، حيث حقق النجاح الكبير تحت قيادة المدرب الإيطالي السابق أنشيلوتي”.

اقرأ المزيد: تفاصيل ترتيب الدوري السعودي بعد سقوط الأهلي وتعادل الشباب

واستطاع الكولومبي رودريغيز من تسجيل 6 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع ناديه السابق إيفرتون خلال الموسم المنصرم.

A new opportunity to live and enjoy. Thank you @AlrayyanSC for giving me this experience. pic.twitter.com/gUSYlzeeXw

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 23, 2021