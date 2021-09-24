رسميًا: رودريغيز ينضم إلى نادي الريان القطري (فيديو)

أعلن نادي الريان القطري تعاقده بشكل رسمي مع الكولومبي خاميس رودريغيز 30 عامًا نجم ريال مدريد الأسبق، بصفقة لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي.

رودريغيز والريان القطري

وقال النجم الكولومبي رودريغيز أثناء تقديم ناديه الجديد الريان القطري مساء يوم الخميس الماضي، قائلاً: ” الانضمام إلى نادي الريان هو فصل جديد في مسيرتي ولكل من حولي، وأتمنى أن أقدم عملاً كبيرًا أساعد به فريقي الجديد”.

وأردف،” اختيار الانتقال من نادي إيفرتون إلى الريان القطري لم يكن مدفوعًا بالاعتقاد بسهولة الأمر في دوري أقل تنافسية بكثير من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انضم إلى صفوف الفريق في شهر سبتمبر الماضي لموسم واحد، حيث حقق النجاح الكبير تحت قيادة المدرب الإيطالي السابق أنشيلوتي”.

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واستطاع الكولومبي رودريغيز من تسجيل 6 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع ناديه السابق إيفرتون خلال الموسم المنصرم.

A new opportunity to live and enjoy. Thank you @AlrayyanSC for giving me this experience. pic.twitter.com/gUSYlzeeXw — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 23, 2021

لكن المدرب الجديد لفريق إيفرتون الإنجليزي رافائيل بينيتيز بعد رحيل الإيطالي أنشيلوتي من أجل تدريب ريال مدريد، قد أخبره بأنه ليس جزءًا من تشكيلة خططته، مما جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن النادي، ليتوجه إلى الشرق الأوسط والانضمام إلى الدوري القطري من بوابة نادي الريان.

رودريغيز وكأس العالم

وأضاف رودريغيز،” أعتقد أن المستقبل سيكون هنا، كما أن العام القادم سيكون كأس العالم هنا، وآمل أن أكون هنا أيضًا، وأن تكون كولومبيا ضمن المشاركين هنا حتى ولو كان هناك الكثير مما يجب القيام به من أجل تحقيق ذلك”.

واستكمل، ” لم ألعب كثيرًا منذ فترة طويلة، ولكن أعتقد أنني هنا سأفعل ذلك بمساعدة الجميع مع المدرب وجهازه الفني، وآمل أن أفوز بشيء ما، ولم أتواجد هنا لسهولة الأمر، ولقد جئت هنا من أجل تحقيق الفوز”.

ويحتل فريق الريان القطري في المركز العاشر برصيد نقطتين في منافسات دوري نجوم قطر لدوري الدرجة الممتازة، بفارق كبير عن المتصدر لخويا برصيد 9 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري 2021-2022.

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