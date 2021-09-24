دنيا بطمة تصدم الجمهور .. أصبحت تشبه الممثلة مروة راتب بخصرها المثير للجدل! (شاهد)

في أحدث صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فتحت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة جدل وتعليقات واسعة، وصلت حدّ تشبييها بالممثلة السورية، المقيمة في الإمارات، مروة راتب .

دنيا بطمة تقلد مروة راتب!!

وأطلت دنيا بطمة مرتديةً تيشرت أبيض وتنورة ملونة قصيرة ضيقة، وحذاء باللون البنفسجي اللامع، وسرحت شعرها بشكل منسدل.

وشبّه متابعون دنيا بطمة في الصور الأخيرة، بالفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، بسبب بروز خصرها بطريقة لافتة قريبة من خصر “مروة”.

واتهم معلقون دنيا بطمة بإجراء عملية نحت خصر لتقليد جسم مروة راتب.

وقال أحد المعلقين على صور دنيا بطمة: “النفخ باين اوي في الصورة دي مش كفايا كده يفنانه ولا اي”، وكتب آخر: “يوم جديد .. وجه جديد”، وعلق متابع ثالث: “مروة راتب فرع المغرب!”.

دنيا بطمة بالمايوه في المسبح

وسبق هذا الظهور، ان اشعلت دنيا بطمة، موجة جدل جديدة، بعد نشرها صوراً جريئة في بركة سباحة، بالمايوه، الأمر اذي عرّها لانتقادات حادة من الجمهور.

وبدت دنيا بُطمة وهي في البركة، وتظهر الجزء العلوي من جسدها، وترتدي قبعة ونظارات شمسية.

وجاء في تعليقات المتابعين: “اي يفنانه مش ناويه تنفخي وتشدي تاني ولا اي؟”، “هو التألق بالنسبه لكم قلع . اقلع تتألق”.

كما نشرت الفنانة المغربية، صوراً بإطلالة مثيرة، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً زهريّ اللون، دون أن ترتدي من الأسفل شيء.

وظهرت دنيا بطمة، وهي تقف عند بركة للسباحة، وتحمل حقيبة، وعلقت بقولها: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته” .

ومنعت دنيا بطمة الجمهور من التعليق على الصور، لتفادي التعليقات التي تنتقد اطلالاتها الجريئة .

دنيا بطمة قبل وبعد

وكانت الفنانة المغربية قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .

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وكان جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمه، انتقد السمنة الزائدة التي باتت تظهر واضحةً عليها، في إطلالاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

جاء ذلك، بعدما نشرت دنيا بطمه اعلاناً لإحدى متاجر الألبسة، وظهرت فيه بوزن زائد.

ودائماً ما تتعرض دُنيا بطمة لانتقادات من متابعيها، بسبب اطلالاتها الجريئة، وما غيّرته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها.

مروة راتب تقفز على السرير بملابس النوم

اما الممثلة السورية، المقيمة في الإمارات، مروة راتب، فقد فجرت ضجة واسعة بين ناشطي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعلته في غرفة نومها.

وظهرت مروة راتب بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي ملابس النوم، وتقف على سريرها، وتقفز بطريقة غريبة على أنغام أغنية أجنبية.

وأثار تصرف مروة راتب جدلاً بين متابعيها بتصرفها الغريب، واتهموها بالجنون فجاء في التعليقات: (الله يعين الكرسي والمراتب تعاني مسكينه ياحلاة من جاء معصب ودفها كود تجي على راسها ويروح الخبال اللي معشش فيه).

يشار إلى أن مروه راتب (30 عاماً) بدأت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل جمرة غضى، حيث أدت شخصية “فتون”، تعمل حاليًا فاشينستا، ويتابعها ما يقرب من نصف مليون متابع عبر (الإنستجرام)، و ذلك بعدما بدلت ملامحها بشكل كبير بسبب عمليات التجميل.

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