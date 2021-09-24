بيراميدز يدك شباك سموحة بالثلاثية الثمينة في منافسات كأس مصر (شاهد)

نجح فريق بيراميدز من التأهل إلى دور الثمن النهائي من منافسات كأس مصر بعد فوزه على منافسه سموحة بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد السويس الجديد”.

أهداف بيراميدز في شباك سموحة

وافتتح أولى أهداف اللقاء فريق بيراميدز في الدقيقة ال44 عن طريق اللاعب فخر الدين بن يوسف، بينما في الدقيقة ال46 أضاف المهاجم عبد الله السعيد الهدف الثاني للفريق عبر تسديدة قوية سجلها في شباك منافسه سموحة.

ومع مجريات الشوط الثاني الذي مارس فيه فريق سموحة بالضغط على منافسه بيراميدز، حيث نجح في إضافة هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال70 عن طريق اللاعب عبد الكريم الوادي.

لكن فريق بيراميدز تمكن من إضافة هدفه الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت القاتل عن طريق رمضان صبحي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها بقوة في شباك المرمى، وتنتهي المباراة بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة القوية بين الفريقين.

وبهذا الفوز تأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمن النهائي من منافسات كأس مصر، على حساب منافسه سموحة.

تشكيلة فريق بيراميدز

ودخل المدرب إيهاب جلال، في تشكيلة أساسية أمام منافسه سموحة، حيث تواجد في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي خط دفاع الفريق آتى كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

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بينما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

تشكيلة فريق سموحة

ولعب المدرب المصري أحمد سامي في تشكيلة أساسية أمام نظيره سموحة، حيث تواجد في حراسة مرمى الفريق الهاني سيلمان.

تصريحات مديرنا الفني إيهاب جلال عقب مباراة #سموحة_بيراميدز في كأس مصر. 🎙️ pic.twitter.com/pPlZ2iVej2 — Pyramids FC (@pyramidsfc) September 24, 2021

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: محمود عزت، محمد شكري، رجب نبيل، محمود البدري، بينما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، أطهر الطاهر، علي غزال، يوسف ديوب، وفي هجوم الفريق كان كلاً من: رفيق كابو، محمد طلعت، عرفة السيد.

وينتظر فريق بيراميدز الفريق المتأهل من مباراة الأهلي وإنبي في دور الثمن النهائي من منافسات كأس مصر هذا الموسم 2021-2022.

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