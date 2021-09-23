ولايتان أمريكيتان تعلنان الحرب على “بن آند جيري” بعد دعمها الفلسطينيين!

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، أنها ستنهي علاقاتها المالية مع شركة الآيس كريم “بن آند جيري” بعد قرار الأخيرة وقف تسويق منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لتصبح بذلك ثاني ولاية تسحب استثماراتها بعد أريزونا في ظرف أسبوع.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المدير التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في مجلس إدارة الدولة آش ويليامز صرح بأنه يتوقع إضافة “يونيليفر” إلى ما يعرف بقائمة فلوريدا للشركات الخاضعة للتدقيق التي تقاطع إسرائيل، والتي تحظر استثمارات الدولة والعقود مع الشركات.

بن آند جيري

ويأتي هذا بعد أن كانت أمينة خزانة ولاية أريزونا، كيمبرلي بي، وهي جمهورية ترشح نفسها لمنصب حاكم ولايتها، قالت إن “قرار سحب جميع الأموال العامة المستثمرة في شركة المثلجات يتوافق مع قانون الولاية لعام 2019، الذي يمنع الوكالات الحكومية في ولاية أريزونا من إجراء استثمارات أو القيام بأكثر من مئة ألف دولار في التعامل مع أي شركة تقاطع إسرائيل أو أراضيها”.

وكتبت في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر” أن “إسرائيل ستظل شريكاً تجارياً رئيسياً وأنه لن يسمح بدفع أموال دافعي الضرائب لدعم الجهود المعادية للسامية والتمييز ضد إسرائيل”، ولفتت إلى أن ولايتها أنشأت حركة وطنية تحمل الشركات الكبرى مسؤولية مقاطعة إسرائيل من خلال سحب الأموال العامة.

حرب على شركة الآيس كريم

وأعلنت إسرائيل الحرب ضد شركة بن آند جيري الأمريكية؛ لدرجة أنها شكلت قوة عمل خاصة لإجبارها على التراجع عن قرارها بوقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والقدس الشرقية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول سر القلق الإسرائيلي من هذه الشركة.

وكانت شركة بن آند جيري “Ben & Jerry’s” أعلنت في 19 يوليو/تموز 2021، أنها ستتوقف عن بيع الآيس كريم في القدس الشرقية أو مستوطنات الضفة الغربية بدءاً من يناير/كانون الثاني 2023.

وغضب القادة الإسرائيليون بشدة من القرار، ووصفوه بأنه خطوة معادية للسامية وشكل من أشكال الإرهاب، بل أطلقوا على آيس بن آند جيري “آيس كريم الإرهاب”.

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ويشار إلى أن شركة بن آند جيري، التي أسَّسها اثنان من اليهود الأمريكيين من ذوي الميول اليسارية، تتمتع بتاريخ طويل من النشاط في مجال العدالة الاجتماعية، ويشمل ذلك دعمها البارز أخيراً لاحتجاجات “حياة السود مهمة” بالولايات المتحدة، العام الماضي.

شركة بن آند جيري تحظى بشعبية في إسرائيل

وتحظى شركة بن آند جيري بشعبية في إسرائيل، حيث يأتي الآيس كريم الخاص بها بنكهات خاصة للاحتفال بالأعياد اليهودية أو الأحداث الوطنية، حسبما ورد في تقرير لموقع شبكة BBC البريطانية.

ويتم بيع آيس كريم الشركة في المستوطنات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أدى لقيام نشطاء في الولايات المتحدة بالضغط على الشركة، المعروفة بآرائها التقدمية.

جاء هذا القرار من الشركة، التي اتخذت مواقف سياسية بشأن مجموعة من القضايا، بعد ما يقرب من عقد من الضغط من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

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