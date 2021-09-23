موعد ومعلق مباراة بيراميدز وسموحة والقنوات الناقلة في كأس مصر

يلتقي فريق بيراميدز نظيره سموحة في مباراة قوية بين الفريقين مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد السويس”.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

وستقام مباراة بيراميدز وسموحة في منافسات كأس مصر، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات منافسات كأس مصر هذا الموسم.

وستبث وقائع مجريات اللقاء عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث القاء بين الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، المعلق الرياضي المصري بلام علام، أيمن الكاشف.

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تشكيلة فريق بيراميدز

وسيدخل المدرب المصري إيهاب جلال، في تشكيلة أساسية أمام منافسه سموحة، حيث سيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي خط دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

بينما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

تشكيلة فريق سموحة

وسيلعب المدرب المصري أحمد سامي في تشكيلة أساسية أمام نظيره سموحة، حيث سيتواجد في حراسة مرمى الفريق الهاني سيلمان.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود عزت، محمد شكري، رجب نبيل، محمود البدري، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، أطهر الطاهر، علي غزال، يوسف ديوب، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: رفيق كابو، محمد طلعت، عرفة السيد.

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