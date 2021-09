مشجعون غاضبون يحرقون سيارة حكم مباراة كرة القدم بعد خسارة فريقهم (فيديو)

أقدم عدد من مشجعي فريق فيليز موستار البوسني على حرق سيارة حكم مباراة عقب خسارة فريقهم أمام نظيره بوراك بانيا لوكا بهدفين نظيفين دون رد ضمن منافسات دوري البوسنة والهرسك للدرجة الممتازة.

وأفادت الشرطة البوسنية، أن عدد من مشجعي فريق فيليز موستار إلى إشعال سيارة أحد حكام المباراة، عقب خسارة فريقهم أمام منافسه بوراك بانيا لوكا حامل اللقب السابق في دوري البوسنة والهرسك الممتاز.

وقال ضابط في شرطة البوسنة في تصريح له عبر وكالة فرانس برس، إن ” حكم المباراة صبريجا توبالوفيتش ومساعديه قد غادروا أرضية ميدان الملعب بصعوبة كبيرة.

وأردف، ” لقد توجهوا إلى مدينة سراييفو قبل أن يعترضهم عدد من المشجعين بسيارة أخرها وعلي متنها أربع من الأشخاص في أحد الأنفاق، ليقوموا بإتلاف السيارة بضربها بأدوات حديدية وقاموا بإشعال النيران بداخلها”.

