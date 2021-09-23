مشجعون غاضبون يحرقون سيارة حكم مباراة كرة القدم بعد خسارة فريقهم (فيديو)

أقدم عدد من مشجعي فريق فيليز موستار البوسني على حرق سيارة حكم مباراة عقب خسارة فريقهم أمام نظيره بوراك بانيا لوكا بهدفين نظيفين دون رد ضمن منافسات دوري البوسنة والهرسك للدرجة الممتازة.

شرطة البوسنة وحكم مباراة

وأفادت الشرطة البوسنية، أن عدد من مشجعي فريق فيليز موستار إلى إشعال سيارة أحد حكام المباراة، عقب خسارة فريقهم أمام منافسه بوراك بانيا لوكا حامل اللقب السابق في دوري البوسنة والهرسك الممتاز.

عدد من مشجعي نادي فيليز موستار البوسني يقومون بإحراق سيارة حكم مباراة فريقهم أمام حامل اللقب بوراك بانيا لوكا ضمن إطار منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، وذلك احتجاجاً على قراراته.#الديربي pic.twitter.com/MigFzYBEm4 — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) September 22, 2021

وقال ضابط في شرطة البوسنة في تصريح له عبر وكالة فرانس برس، إن ” حكم المباراة صبريجا توبالوفيتش ومساعديه قد غادروا أرضية ميدان الملعب بصعوبة كبيرة.

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وأردف، ” لقد توجهوا إلى مدينة سراييفو قبل أن يعترضهم عدد من المشجعين بسيارة أخرها وعلي متنها أربع من الأشخاص في أحد الأنفاق، ليقوموا بإتلاف السيارة بضربها بأدوات حديدية وقاموا بإشعال النيران بداخلها”.

France.22.09.2021

Angers – Marseille.

After the game, Marseille fans invade the pitch and they clash with Angers supporters. pic.twitter.com/u7NsHvVanq — HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 23, 2021

وأضاف، ” إن شخصًا قد أصيب وتم نقله على الفور إلى المشفى في بلدة جابلانيكا القريبة من المكان، مضيفًا أن الشرطة ما تزال تبحث عن المهاجمين الذين فروا من المكان”.

إيقاف كرة القدم

وقد توقفت المباراة التي أقيمت في مدينة موستار جنوبي البوسنة قبل دقائق على نهايتها، ليدخل العشرات من مشجعي الفريق إلى أرضية الملعب، بعد تسجيل الفريق الفائز بوراك بانيا هدف تعزيز الفارق في شباك فريق فيليز موستار، ليقرر الحكم إنهاء المباراة على الفور.

جماهير نادي فيليز موستار البوسني تُقدم على إحراق سيارة الحكم احتجاجًا على قراراته والهجوم تم عند الدقيقة 82 pic.twitter.com/G591PvLjdv — KoooraWorld (@KoooraWorld) September 23, 2021

وشهد المباراة، احتجاج أنصار فريق فيليز موستار البوسني على عدد من القرارات التي اتخذها خلال مجريات أحداث اللقاء بين الفريقين.

عقوبات قاسية وحكم مباراة

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن فريق فيليز موستار قد تلقى هزيمة فنية وغرامة مالية كبيرة، إلى جانب إيقاف إدارة النادي التي لم تعتذر لمدة عامين.

وتعد مثل تلك الحوادث نادرة في عالم كرة القدم البوسنية، على الرغم من التهم الموجهة إلى الحكم بالرشوة والفساد، وقد تم توجيه عدد من التهم لحكمين ورئيس لجنة حكام من دوري الدرجة الثانية بعد قيامهم بأعمال تزوير مباريات بمبالغ تتراوح ما بين 1500 إلى 3500 يورو في كل مباراة.

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