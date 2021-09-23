شاهد برومو فيلم “زنقة كونتاكت” المغربي الخادش للحياء والذي أغضب المغاربة!

فجر فيلم (زنقة كونتاكت) المغربي، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام من عرضه في دور السينما.

زنقة كونتاكت .. كلام نابي وخادش!

جاء ذلك بعدما نشر الممثل المغربي سعيد باي، برومو فيلم زنقة كونتاكت عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، وتضمن لقطات وكلمات وصفها المتابعون بالخادشة للحياء.

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وجاء في التعليقات على برومو فيلم زنقة كونتاكت: (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وين الضرورة بالكلام النابي عشان توصل رسالة للشباب وتبين الواقع لي أصلا كلشي ولا تيعرفو).

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وكتب آخر: (الله يهديكم على أنفسكم أهاد الممثلين راه حتى نتوما تتلعبو دور كبير في تكوين أجيال المستقبل ،دمرتو هاد الفن بالعفن ديالكم ،زعمة أسي سعيد أنت دوزتي مع أباطرة الفن المغاربة وعارف الأصول ،للأسف الشديد وليتو ماديين لدرجة كبيرة ،مابقاش تيهمكم القيمة الحقيقية ديال الفن ،هادشي طبعا فجميع المجالات ماشي غير التمثيل ،مع احترامي للناس الشرفاء لي تيحاولو يوصلو الفكرة ديالهم بطرق محترمة جدا وحضارية).

ووجه آخر رسالة للممثل سعيد باي قائلا: (سعيد اقسم بالله الا نت كبير على هاد المحتوى السينمائي الغير الأخلاقي، إنت ممثل كبير في التلفزة المغربية والجمهور يحبك).

وتساءل آخر: (ماذا يستفيد الجمهور من هكذا أفلام ؟).

سعيد باي يرد!

ورد باي على تلك الانتقادات قائلاً: (الفيلم لم ير النور ولم يخرج بعد إلى القاعات السينمائية، فكيف يمكن إصدار أحكام على عمل لم يشاهده الجمهور بعد؟).

وقال باي بحسب ما نقل موقع صحيفة (هسبريس) المحلية: (بعد سنتين من إغلاق القاعات بسبب الجائحة، نجد أن عرض أول فيلم يتعرض لهذه الانتقادات، وما زلنا نتحدث في القرن الحادي والعشرين عن حدود الجرأة في السينما).

وأشار الممثل المغربي إلى أن الجمهور لا يتردد في كل مناسبة بمقارنة جودة الأعمال المغربية بأعمال عربية، في الوقت الذي تتناول فيه هذه الأعمال قضايا ساخنة وكلام قاصد.

وحول ممارسة الجمهور الرقابة على الفنان، رد باي: (لا أحد يمارس علي الرقابة، الرقابة أمارسها على نفسي في حدود ما أؤمن به).

وأكد باي أن فيلم (زنقة كونتاكت) حصل على دعم المركز السينمائي المغربي ومنحه فيزا العرض في القاعات المغربية.

حول (زنقة كونتاكت)

ويصنف فيلم زنقة كونتاكت رومانسياً حسب ورقة تقنية للفيلم، فردوس رومانسيا ورحلة مليئة بالأحداث لعازف سابق لموسيقى الروك وفتاة ليل ذات صوت ذهبي في مدينة الدار البيضاء، تجسد دورها الممثلة خنساء باطما.

ويحاول الرجل الإقلاع عن تعاطي الهيرويين، بينما تحاول هي الهروب من حياة الشارع، ولا يجدان أمامهما مخرجا سوى الموسيقى، وهو من إخراج المغربي إسماعيل العراقي.

وحاز فيلم زنقة كونتاكت على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما حصد الجائزة الكبرى للجنة تحكيم لمهرجان الفيلم الأول السينمائي بمدينة أنوناي الفرنسية، وعدة جوائز أخرى.

وفي سياق آخر، انهارت الفنانة المغربية نجاة خير الله خلال مؤتمر صحفي عقدته في يونيو الماضي، وأكدت خلاله تعرضها للعنف الجنسي من قبل زميلها ومواطنها الممثل طارق البخاري.

ولم تتمالك نجاة خير الله نفسها، ودخلت في نوبة بكاء هستيرية خلال المؤتمر.

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وقالت إن طارق البخاري دخل إلى الغرفة التي تغير بها ملابسها في أحد الفنادق خلال تصوير عمل مغربي، ورمى بها فوق السرير محاولا الاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت الممثلة المغربية أن محاولة الاعتداء عليها بالقوة كان بحضور الستايلست الخاصة بالعمل، والتي لن تقبل الشهادة لصالحها خوفاً على رزقها.

فيما استمر طارق البخاري في إنكار اتهامات نجاة خير الله، مؤكداً أنه مظلوم.

طارق بخاري: استدرجتني بكلام غير مؤدب

وقال طارق البخاري في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن نجاة خير الله هي من قام باستدراجه ليقع في فخ تبادل الكلام غير المؤدب معها بحسب تعبيره.

واتهم طارق البخاري الممثلة المغربية بمحاولة العودة إلى الأضواء من خلال التشهير به لأنها لم تعد تتلق عروض عمل بحسب قوله.

شكوى رسمية واتهام بالتحرش

وكانت قضية التحرش التي اتهمت بها نجاة خير الله، طارق البخاري في 2015، قد أخذت منحى جديداً ووصلت إلى السلطات القضائية بشكل رسمي في نهاية شهر إبريل الماضي.

وكشفت نجاة خير الله أنها قامت برفع دعوى رسمية ضد طارق البخاري اتهمته بالتحرش بها منذ فترة طويلة.

وكتبت نجاة خير الله عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك) حينها: (باسم الله والحمد لله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم كل من يحبني ويصدقني القول ويثق بي ويساندني في محنتي. نساء ورجالاً وهيئات حقوقية، أن شكايتي وبإذن الله تعالى قد أخذت طريقها إلى القانون المغربي النزيه ليبث .فيها كجريمة (تحرش) شنيعة مورست في حقي لسنين وعاد منذ ثلاثة أيام مضت ليخنقني ونحن في هذا الشهر الكريم).

وتابعت الممثلة المغربية ضحية التحرش: (أشكر كل شخص يساندني من قريب أو من بعيد في قضيتي وقضية كل امرأة متحرش بها مكلومة .وأطلب منكم من فضلكم الاستمرار في دعمكم لي لأنني أستمد قوّتي منكم وأنا بهذه الظروف الصعبة).

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