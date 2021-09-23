ريهام سعيد تكتب وصيتها من داخل المستشفى: (يارب أحسن خاتمتي)

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، إصابتها بفيروس كورونا، ووصولها إلى مرحلة الخطر بعد تأثر رئتيها.

حاجة مميتة

ونشرت ريهام سعيد صورة ليدها عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام)، وعلقت: (بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية).

وسردت ريهام سعيد ما تشعر به بعد اقترابها من الموت على حد تعبيرها قائلة: (إحساس غريب وأنت عندك حاجه مميتة.. بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة).

وتابعت: (شكرا يا رب على حبك لي وشكرا على ابتلائك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بي.. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب، أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه.. استحملت وصبرت على افتراء وظلم كتير).

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(خلي بالك من أولادي)

وأضافت الإعلامية المثيرة للجدل: (يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالك من أولادي.. اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل علي محنتي، أنا راضية بأي شيء).

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ووجهت ريهام رسالة لمهاجميها: (نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح، إنت بتاخد ذنب رهيب إنتوا بتاخدوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل، خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي وهاتقعدلك في أعز ما عندك)

وختمت: (أرجو الدعاء بالخير لي).

وكانت ريهام سعيد قد فاجأت متابعيها بتغيير كبير في شكلها، بعدما قررت إعتزال الإعلام والتفرغ للتمثيل.

ونشرت ريهام سعيد قبل أيام صورة لها عبر حسابها على (انستجرام) بدت فيها بشعر أشقر قصير، واعتمدت نظام الغرة، كما بدا لون بشرتها برونزياً وأغمق مما عليه في الواقع.

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وعلقت ريهام على الصورة قائلة: (اللي جاي أحلى أوي، شكرا يا رب، مفاجأة، الجبر الالهي اذا اتي لا ياتي عاديا).

ورأى متابعو ريهام سعيد أنها تُقلد الفنانة اللبنانية مايا دياب في إطلالتها، وأصبحت تشبهها كثيراً حتى في لون البشرة.

اعتزال ريهام سعيد

وكانت الإعلامية المصرية قد فاجأت الجميع بإعلان اعتزالها الإعلام نهائياً في يوليو الماضي.

وفي رسالة طويلة مرفقة بصورتها عبر حسابها على (انستجرام)، كتبت ريهام حينها: (فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده. أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015 لأني حسيت إن صاحب بالين كداب وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي أنا بدأتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله).

وتابعت: (لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسة في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل).

وأضافت ريهام : “كنت عارفة إن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني وغيرهم بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي إللي كانت مهمة أوي وقتها).

مشاكل ومنافسين وأعداء!

وأشارت ريهام سعيد إلى الأزمات التي تعرضت لها خلال عملها في الإعلام، مضيفة: (أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدًا والنجاح أنا تعبت وحاسة أني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس).

وأكدت ريهام سعيد أنها فخورة بعملها في الإعلام، وقالت: (لكن أنا ليا الشرف أني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليا الشرف أني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح ومتغيرش ولا دقيقة).

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واستطردت: (أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشكلات تانية قررت أعمل اللي بحبه أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تمامًا وهركز كممثلة وهأطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة).

ووجهت ريهام سعيد رسالة للمخرجة المصرية كاملة أبو ذكري وقالت: (ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتى لو مشهد ده من أحلامي، خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجري ورا حلمي حتى وأنا في السن ده. جه الوقت إني أستمتع باللي بعمله وبحبه خصوصًا لما يكون في عصر ولا في واسطة ولا محسوبية اللي هيجتهد هيوصل. ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت).

وختمت ريهام سعيد رسالتها: (بشكر جمهوري من الأمهات والشباب والأطفال اللي دائمًا بيدعموني وحبة برامجي واتعلموا منها وبشكر ربنا على عشرين سنة أداني الفرصة فيهم أني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد، فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر. أنا آسفة ليكوا بس التمثيل رسالة برضه وهو حلمي الأساسي اللي اتأخرت أوي عشان أحققه يا رب وفقني وساعدني).

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