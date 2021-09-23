“لهذا السبب حفرنا النفق”.. رسالة مسربة من داخل سجن جلبوع للأسيرين محمد ومحمود العارضة

كشف الأسيران بسجون الاحتلال الإسرائيلي محمد ومحمود العارضة، اللذين شاركا مؤخرا، في انتزاع حريتهم من سجن جلبوع عبر نفق حفروه رفقة 4 أسرى آخرين، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، عن سبب حفر النفق في رسالة جديدة لهم مسربة من داخل السجن.

الرسالة المسربة والتي نشرتها “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” الفلسطينية اليوم، الخميس، قال فيها الأسير محمود العارضة، موجها حديثه لأهالي بلدته عرابة: “سلامي إلى بلدي الطاهرة الزكية التي أنجبت الأبطال من الشهداء والأسرى والمصابين والمجاهدين، لم يتسن لي إلا الاستماع إلى قليل من أخباركم أثناء أيام حريتي القصيرة من المعتقل.

وتابع:”وقد أحزنني سماع إصابة أحد أبناء بلدتي في اليوم التالي لهروبنا، وأتمنى له الشفاء العاجل ولأهله السلوان (..)”.

كما كشف العارضة عن حقائق جديدة حول نفق الحرية، قائلا: “السبب الرئيسي لحفر النفق هو نيل حريتنا التي طال عليها الزمن”.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تطلب وساطة مصر لتحريك ملف تبادل الأسرى.. هل يتنفس أبطال نفق جلبوع الحرية قريبا؟

وأضاف أنه “جاء ردا على استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007، ولذات السبب كان حفر النفق في سجن شطة عام 2012”.

وتابع: “هذا النفق هو احتجاج على استشهاد الأسير كمال أبو وعر والوضع المزري للأسيرات وظروف العزل السيئة، وعدم تنفيذ مطالب الإضراب الكبير للأسرى سنة 2017، واحتجاجا على الظروف المأساوية وسحب الإنجازات الذي يتم يوميا في السجون”.

وزاد: “أهدي هذا النصر للشهداء محمد الأشقر وكمال أبو وعر وشهداء الحركة الأسيرة”، لافتا إلى أننا “أسمينا النفق (الطريق إلى القدس)، ونهدي هذا العمل للمقاومة وشعوبنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم ولغزة، وفاء بما قدمته من أجل الأسرى”.

رسالة محمد العارضة من سجن جلبوع

في حين كتب الأسير “محمد العارضة”: “أنا موجود في الزنزانة نفسها معزول عن كل ما هو خارج جدران الزنزانة (..)، لا ألتقي بأحد وأحاول التوجه من شباك الزنزانة الصغير للسجانين لجلب الماء وغيره، ويتم إدخال وزج وجبات الطعام من الطاقة السفلى للزنزانة”.

وأكد أن عملهم حق مشروع، قائلا: “أنا مسجون عندكم ليس بإرادتي ولا أوافق على قوانينكم، وأنا معتقل غصب عني! (..)، الظروف الحياتية بالزنزانة صعبة جدا، وباردة جدا، حيث أنني لم أبدل ملابس السجن وقميص الشاباك، منذ اليوم الأول للاعتقال”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

تابعنا عبر Google news