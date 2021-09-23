تفاصيل ترتيب الدوري السعودي بعد سقوط الأهلي وتعادل الشباب

سقط فريق الأهلي السعودي أمام فريق الفيحاء بهدفين نظيفين دون مقابل، وتعادل الشباب أمام الهلال بهدفين لكليهما في قمة الخامسة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي

وأحرز فريق الفيحاء السعودي في شباك الأهلي بهدفين نظيفين عن طريق اللاعب رامون لوبيز في الدقيقتين ال60 وال68، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء بهدفين دون أي مقابل.

وتعد أسوأ بداية لفريق الأهلي السعودي هذا الموسم الخسارة الأولى بعد سلسلة من التعادلات خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الشباب والهلال السعودي

وتعادل فريق الشباب السعودي بهدفين لكليهما أمام فريق الهلال حامل اللقب السابق في قمة الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

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وسجل فريق الشباب الهدف المبكر بعد انطلاق صافرة بدء المباراة في الدقيقة الثانية عن طريق أوديون إيغالو، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال61 عن طريق هتان باهبري.

بينما سجل فريق الهلال هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال14 عبر ركلة جزاء عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، أما الهدف الثاني فقد آتى في الدقيقة ال70 عن طريق علي البليهي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكليهما.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الاتحاد السعودي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فريق الهلال الذي جاء في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق الفيحاء برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الرابع فريق الرائد بنفس الرصيد من النقاط.

لكن في المركز الخامس جاء فريق النصر السعودي برصيد 9 نقاط، يليه في المركز السادس فريق الفتح برصيد 8 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق ضمك بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز الثامن جاء فريق الفيصلي برصيد 7 نقاط، يليه فريق الشباب والاتفاق في المركزين التاسع والعاشر برصيد 6 نقاط، يليه في المركز الحادي عشر فريق الحزم برصيد 5 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق الأهلي والباطن بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الرابع والخامس عشر فريق الطائي وأبها برصيد 4 نقاط، وفي أدنى ترتيب الدوري جاء فريق التعاون برصيد نقطتين خلال منافسات الموسم الجاري.

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