ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ميتز

يواصل فريق باريس سان جيرمان سكة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعد تمكنه من تحقيق الفوز على منافسه ميتز بثنائية المغربي الدولي أشرف حكيمي مقابل هدف للفريق المنافس على أرض ملعب “استاد سانت سيمفورين”.

مباراة باريس سان جيرمان وميتز

وسجل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هدفي الفريق في شباك ميتز، لاعب الظهير الأيمن أشرف حكيمي في الدقيقتين ال5 وال95.

فيما سجل الفريق المستضيف ميتز هدف اللقاء عن طريق بوباكار كوياتي في الدقيقة ال39، لينتهي اللقاء يفوز باريس سان جيرمان بهدفين ثمينين مقابل وحيد، وشهد اللقاء طرد نجم فريق ميتز ديلان برون في الدقيقة الأولى من الوقت البديل قبل نهاية اللقاء بين الفريقين.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان قائمة ترتيب الدوري الفرنسي ” ليغ” برصيد 21 نقطة، يليه فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 14 نقطة.

وفي المركز الثالث من الترتيب جاء فريق أنجيه برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق لنس ولوريان بنفس الرصيد من النقاط.

🔚⚽ يا لها من نهاية في ميتز! 🔥 باريس سان جيرمان يحقق فوزاً ثميناً في اللحظات الأخيرة بفضل ثنائية ابن المغرب 🇲🇦 ⚽️ @AchrafHakimi 5', 90'+2#𝐅𝐂𝐌𝐏𝐒𝐆 pic.twitter.com/HSL387BszA — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 22, 2021

أما في المركز السادس آتى فريق أولمبيك ليون برصيد 11 نقطة، يليه في المركز السابع فريق نيس برصيد 10 نقطة، متساويًا بذلك مع المركزين الثامن والتاسع فريق نانت وستراسبورغ بنفس الرصيد من النقاط.

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لكن في عاشر الترتيب جاء فريق مونبلييه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، متساويًا بنفس النقاط مع فريق كليرمونت بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز الثاني عشر آتى فريق رين برصيد 8 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق موناكو وليل اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع عشر بنفس النقاط، يليه في المركز الخامس عشر جاء فريق ريمس برصيد 7 نقاط.

وآتى فريق بوردو في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن فريق تروا برصيد 5 نقاط، يليه فريق بريست في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط، وجاء فريق سانت إيتان وميتز في أدنى ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

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