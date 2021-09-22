نورمان أسعد حديث السوشيال ميديا بعد تسريب صور لها! (شاهد)

تصدر اسم الممثلة السورية المعتزلة، نورمان أسعد، مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور نادرة لها بعد سنوات من الغياب.

صورة نادرة قديمة

وتداول الناشطون صوراً لنورمان أسعد وهي تطهو داخل مطبخ منزلها، وترتدي توب أبيض، وتركت شعرها منسدلاً مع ربطة بيضاء متناسقة، وبمكياج خفيف جدا.

واعتقد البعض أن الصور جديدة، ولكن تبين أنها تعود لعام 2007، ولكنها انتشرت حديثاً فقط.

(اشتقنا والله)

لكن جمهور نورمان وجدها فرصة ليُعبر عن شوقه لها، فجاء في التعليقات: (ايقونة جمال والله بس بعد مرح جبر).

وكتب آخر: (اشتقنا ولله).

واستذكر آخر أعمالها قائلا: (فخر الدراما السورية والعربية نورمان أسعد مميزة ومتألقة بجميع الأدوار التي كانت تؤديها).

وأشاد آخر بعدم لجوءها إلى عمليات التجميل وكتب: (الوحيدة اللي ما نزعت جمالها انا هيك بشوفها).

وتوقع آخر نجاح نورمان أسعد في حال عادت للتمثيل، وكتب: (هذي لو ترجع للفن كان نص ممثلات سوريا ولبنان رح يجلسو بالبيت عاطلات عن العمل).

وأطلق متابع عليها لقب (أيقونة الجمال العربي).

اعتزال نورمان أسعد

الجدير ذكره أن نورمان أسعد اعتزلت عام 2008، ولم تعد تتواصل مع زملائها ولا تفكر في العودة إلى الفن مرة أخرى.

وبدأت نورمان أسعد مسيرتها الفنية في أوائل التسعينات وكونت ثنائية فنية ناجحة مع مواطنها الفنان أيمن زيدان حيث اشتهرت معه بشخصية هناء في المسلسل الكوميدي يوميات جميل وهناء، الذي عُرض عام 1997 وحقق ناجحًا واسعًا محليًا وعربيًا ثم تشاركا بطولة الجزء الثاني منه بعنوان (ألو جميل ألو هناء)، عام 2001.

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وُلدت نورمان أسعد في 22 يناير عام 1975، في العاصمة السورية دمشق،و لديها ثلاث شقيقات وكانت بطلة مدرستها في الجمباز خلال المرحلة الابتدائية.

لم تمارس المحاماة

ثم درست نورمان أسعد في (مدرسة أسعد عبد الله) وحصلت على شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق في جامعة دمشق، وحصلت على شهادة في الحقوق لكن لم تمارس المحاماة واتجهت للفن.

وبدأت نورمان مشوارها الفني عام 1991، حيث شاركت في مسلسل (قبض الريح)، مع كل من الراحل خالد تاجا، عباس النوري، هدى شعراوي، وفاء موصللي.

وأبدعت نورمان في الأدوار الكوميدية، وأثبتت الأمر حين جسدت شخصية زهرة في مسلسل عيلة 7 نجوم عام 1997.

حادثي سيارة

وفي نهاية ذلك العام، تعرضت نورمان لحادث سير حين انقلبت سيارتها سبع مرات على طريق مدينة بانياس الساحلية أثناء توجهها لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل (هوى بحري)، وبعد أقل من عام، تعرضت الممثلة المعتزلة لحادث سيارة آخر.

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وتم تعيين نورمان عام 1998 كعضو في نقابة الفنانين السوريين إلا أنها قدمت استقالتها لنقيب الفنانين السوريين صباح عبيد بعد زواجها الثالث.

وكان أحدث ظهور لنورمان أسعد، أثناء مراسم تشييع والد زوجها، رجل الأعمال العراقي نهرو محمد عبد الكريم ‏الكسنزاني في العراق، وقد بدت مختلفة تمامًا وشبهها البعض بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

حياتها الشخصية

تزوجت نورمان أسعد للمرة الأولى من أيمن زيدان بعد الانتهاء من تصوير المسلسل الشهير (يوميات جميل ‏وهناء)، لكنهما انفصلا.

وبعد سنة، تزوج الثنائي مرة أخرى بعدما تشاركا بطولة مسلسل (ألو جميل ألو هناء)، ودام الزواج ثلاث ‏سنوات ولكنهما انفصلا في نهاية عام 2003 بعدما أنجبا ابنتهما الوحيدة جودي.

وتزوجت نورمان بعد ذلك من المخرج العراقي عدنان إبراهيم وكان زواجهما في عام 2004 وانفصلا عام 2006.

وفي عام ‏‏2007 انتشر خبر زواج نورمان أسعد من رجل الأعمال إماراتي يدعى محمد الطاير ولكن اتضح أن الأمر مجرد شائعة، خاصة بعدما تبين أن زواجها حقيقيا ولكن من رجل الأعمال والسياسي ‏العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني،

وزوج نورمان شيخ ومرشد الطريقة العلية القادرية الكسنزانية وسياسي عراقي وعضو في البرلمان العراقي والأمين العام لتجمع الوحدة الوطنية العراقي ورئيس تحالف الوحدة الوطنية.

وأنجبت نورمان من زوجها العراقي أربعة أبناء، ابن إسمه تيجان وثلاثة بنات هن تاج، جينار وأصغرهن روجينا وقد أقامت معه ‏منتقلة بين أمريكا والأردن حيث استقرت في العاصمة الأردنية عمان.‏

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