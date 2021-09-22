موعد ومعلق برشلونة وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية أمام مضيفه قادش مساء يوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز، حيث سيجمع كلا الفريقين على ملعب ” رامون دي كارنازا”.

موعد مباراة برشلونة وقادش

وستنطلق المباراة بين فريق برشلونة وقادش في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، قطر، اليمن، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والسودان، ليبيا، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الهولندي رونالد كومان بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف فريق قادش، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

📋 قائمة الفريق لمباراة الخميس ⚽ قادش 🆚 برشلونة pic.twitter.com/dBAvBOMTXW — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 22, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيرجينيو ديست، إيريك غارسيا، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجيزا، لكن في وسط الفريق سيكون كلاً من: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، لوك دي يونج، فيليبي كوتينيو.

تشكيلة فريق قادش

وسيدخل المدرب الإسباني ألفارو سيرفيرا أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى يريمياس ليديسما.

💪 ¡El equipo entrenó a un día de recibir al @FCBarcelona_es! 📺 El vídeo completo en https://t.co/W06mWcHhE3 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 22, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، لويس إسبينو، فيكتور تشوست، فارازدات هارويان، إيزاك، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: توماس ألاركون، فالي، ألفارو باستيدا، لكن في هجوم الفريق سيأتي كلاً من: روبين سوبرينو، أنتوني لوزانو، سالفي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بينما جاء منافسه قادش في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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