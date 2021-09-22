(شاهد) لحظة سقوط ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء على مسرح جرش

تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى الإغماء وفقدان التوازن، أثناء حفلها في مهرجان جرش أمس الأربعاء.

هبوط ضغط

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اختلال توازن الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أثناء أدائها أغنية (أحبك جدا)، وكادت أن تقع قبل أن يتنبه لها أعضاء فرقتها الموسيقية وهرعوا لإسنادها ومنعها من السقوط.

وذكرت مصادر محلية أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط في الضغط أدى إلى فقد توازنها، لكنها لم تفقد الوعي، وعادت لاستكمال الحفل بعد 10 دقائق فقط.

مهرجان جرش الـ35

هذا وقد عاد مهرجان جرش في الأردن في نسخته الخامسة والثلاثون بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ورفع المهرجان هذا العام شعار “جرش مزينة بالفرح”، ويقيم جميع أنشطته بالمجان، باستثناء 5 حفلات غنائية لنجوم عرب أتوا خصيصا للمشاركة في احتفالات مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

ويبلغ عدد المشاركين في مهرجان جرش، أكثر من 70 فنانا أردنيا وعربيا، وعدة فرق موسيقية استعراضية وشعبية.

وبدأ حفل الافتتاح مساء أمس الأربعاء على المسرح الشمالي بأوبريت وطني من تأليف ماجد رزيقات وألحان أيمن عبدالله.

وشارك في الأوبريت عدد كبير من الفنانين الأردنيين، وأخرجته لينا التل، وأعقبه حفل ماجدة الرومي.

اقرأ أيضا: شاهدوا تصرف محمد رمضان الغريب على المسرح في دبي خوفاً من السقوط مرة أخرى!

وحضر افتتاح مهرجان جرش، كل من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ووزير الثقافة علي العايد، وعدد من السفراء لدى المملكة الأردنية.

وقال علي العايد في كلمة الافتتاح: (مهرجان جرش يعود من جديد فيعود الفرح.. تعود المسرات بعد طول غياب)، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

نجوى كرم وجورج وسوف

وسيكون حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم اليوم الخميس، على المسرح الجنوبي الأثري، ويوم الجمعة سيكون حفل المطرب السوري جورج وسوف.

وفي 30 سبتمبر، سيكون حفل الفنان السوري حسين الديك، ويليه في اليوم التالي حفل الفنان العراقي سيف نبيل.

وأكد القائمون على المهرجان، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بكل حزم.

وفي هذا الإطار، قرروا خفض عدد الحضور بسبة خمسين بالمئة من الطاقة الاستيعابية للقاعات والمسارح.

كما سيتم الاستعانة بتطبيق (سند) الحكومي، للتأكد من أن الحاضرين تلقوا جرعات اللقاح ضد الفيروس.

وستستمر فعاليات مهرجان جرش حتى الثاني من أكتوبر، على المسرحين الشمالي والجنوبي، وفي ساحة الأعمدة ومسرح أرتيمس، وفي المركز الثقافي الملكي والمكتبة الوطنية.

وفي سياق آخر، تصدرت ماجدة الرومي حديث رواد السوشيال ميديا العام الماضي، بعدما احتضنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي التقته في مقر السفیر الفرنسي في بیروت، قصر الصنوبر، على هامش ختام زيارته إلى لبنان في حينها.

وأصدرت الفنانة اللبنانية حينها بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن ماكرون احتضنها عقب تأثره بالحديث بينهما عن لبنان، وقالت: (رأيت الدمع في عينيه)، ورد عليها الرئيس الفرنسي: (ستكونون بخير).

وللفنانة القديرة ماجدة الرومي نصيب من ماكرون خلال زيارته الحالية إلى #بيروت pic.twitter.com/ZQx8HNZNHe — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 2, 2020

وجاء في البيان الذي نشرته ماجدة الرومي عبر حسابها على موقع (إنستجرام): (أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي، تشديدًا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري).

وأضافت الفنانة اللبنانية: (وعبّر لي عن رغبته برؤية تعاون فني لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للخروج من محنته).

بدورها، أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته، وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان، مشيرةً إلى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبه، بحسب نص البيان.

اقرأ أيضا: سقوط مايا دياب على المسرح بسبب سكوتر كهربائي (فيديو)

واختتم البيان: (الرئيس الفرنسي تأثر بكلام سيدة الكلمات التي رأت الدموع في عينيه، فعانقها وكأنه بذلك يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير).

يشار إلى أن إيمانويل ماكرون التقى أيضا في تلك الزيارة الفنانة اللبنانية القديرة (فیروز) في منزلها بمنطقة الرابية في إنطلياس جبل لبنان.

وقام ماكرون بإهداء فيروز أهداها وسام الجوقة الفرنسي، وھو أعلى تكریم رسمي في فرنسا، بينما أهدته السیدة فيروز في نھایة اللقاء لوحة فنیة عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور علیه اسمه.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news »