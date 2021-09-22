رضوى الشربيني تثير استفزاز الجمهور بغنائها وحركاتها في السيارة!

أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جدلاً بين متابعيها، بعد ظهورها وهي تغني في سيارتها بكل سعادة.

البنت القوية

وظهرت رضوى الشربيني بالفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام)، وهي تقود سيارتها وتغني مقطعاً من أغنية (البنت القوية)، للفنان اللبناني وائل كفوري.

وجاء في المقطع الذي غنته: (ياويلي من حبك، سكر على مربى، إحساسي وأنا جنبها مش مقبل، هالبنت القوية).

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(اضبطي نفسك)

وعلقت رضوى: (الكلمتين دول لكل واحده فيكم).

لكن تصرف رضوى الشربيني لم يلق قبولاً لدى بعض المتابعين، فجاء في التعليقات: (دمك تقيل اوي و رخمة).

وكتب آخر: (ليكي حق بعد ماطلقتي نص مصر غني ياختي).

ورأى متابع أن برنامجها يكفي ليشاهدوها عبره، وكتب: (مالك ياحاجة خير مش كفاية برامجك علينا ولا ايه ..لطفك يا لطيف).

واستنكر آخر حركات الدلع التي قامت بها رضوى وكتب: (اظبطي نفسك يا بت).

وقبل أيام أثارت رضوى الشربيني، جدلاً بعبارة غامضة أرفقتها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وأثارت التساؤلات حول وقوعها في الحب.

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ونشرت رضوى الشربيني صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها ببدلة رسمية باللون الأبيض، متداخلة بالألوان الصيفية الجريئة.

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واعتمدت رضوى على إبراز ملامحها بمساحيق التجميل الخفيفة والهادئة، وتركت شعرها المنسدل كتفيها، واستكملت إطلالتها بالمجوهرات.

وأرفقت رضوى الشربيني الصور بتعليق جاء في نصه: (مافيش حاجه أحلي من إنك تقعي في الحب مع شخص…عمره ما هيبطل يختارك مهما شاف غيرك).

وهو ما جعل متابعيها يرجحون وقوعها في الحب بعد مرور سنوات على طلاقها من والد ابنتيها.

سارة نخلة تهاجم رضوى الشربيني: لسنا في أوروبا

وفي سياق آخر، هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة، رضوى الشربيني بعدما كتبت الأخيرة عبر حسابها على (فيسبوك): (الجوازة المتأخرة أحسن من الجوازة الغلط).

لترد سارة نخلة بتعليق جاء في نصه: (وهي إيه عرفها إنه غلط؟..احنا مش في أوروبا عشان نجرب قبل الجواز.. الجواز تحديدا مش بيبان خيره من شره إلا بعد الجواز أصلا، وبعد سنين كتير أوي).

وتابعت سارة نخلة، وهي طليقة الفنان المصري أحمد عبدالله محمود: (في منهم بعد شهرين بيبانوا، كلنا بنغلط وعادي جدا، الأحسن إننا نقول، مش عيب لو غلطنا، وأكيد ربنا شايل الأحسن، وعلى أساس إن الوحدة بس تكبر بيجيلها أحسن من اللي جالها وهي صغيرة).

وأَضافت: (احنا في مجتمع، لو الواحدة طلعت عن الـ 30 يقولوا عانس وهي فاكرة نفسها إيه دي بايرة.. الكلام سهل بس الواقع صعب أوي على بنات كتير.. بترفعي سقف الطموح عند البنات اللي أصلا مش لاقيين راجل عدل لا وهما صغيرين ولا وهما كبار).

وردت رضوى على تعليق سارة قائلة: (سارة نخلة.. انتي عايزة البنات تجرب إيه قبل الجواز يا سارة بالظبط مفهمتش؟، ثانيا: أنا لا أعترف بكلمة عانس، أنا بصدق إنه الجواز رزق وإنه الرزق ده من عند ربنا.. ثالثا: لو كل واحدة هتقول الكلام سهل مش هتختار، واللي هيجي قدامها هتتجوزه وخلاص).

وتابعت الإعلامية المصرية: (الحقيقة لو البنات فكرت زيك نسبة الطلاق هتزيد أكتر ما هي زايدة أساسا نتيجة التسرع والاختيارات الغير مناسبة).

(خلي بالك يا أحمد)

كما أثارت الإعلامية المصرية جدلاً واسعاً بتعليقها على عقد قران مواطنها الفنان أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني.

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ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورة من عقد القران، وصورة أخرى لعلياء بسيوني تظهر مفاتنها، وعلقت: (مبروك يا أحلى عروسه فى الدنيا…خلى بالك يا أحمد أحسن بص).

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واعتبر متابعو رضوى الشربيني أن تهنئتها لأحمد سعد، تحمل رسالة تهديد مبطنة خاصة بعد حادثة اعتداءه على سمية الخشاب وتسببه بتهتك الطحال لديها.

رضوى الشربيني

الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

وقدمت رضوى الشربيني بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور. وبرنامجا فنيا على قناة الحياة. وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”.

لكن رضوى الشربيني اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة. وحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة. يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية”. ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع، وفي المقابل انتقد آخرون رضوى الشربيني ووصفوها بعدوة للرجال.

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