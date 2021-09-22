كوميدي أردني يسخر من حجاب بدر خلف الإماراتي المتشبه بالنساء! (شاهد)

سخر الممثل الكوميدي الأردني ضياء عليان، من إعلان الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف ارتداء الحجاب.

ونشر ضياء عليان مقطع فيديو، ارتدى فيه بطريقة ساخرة حجاباً على رأسه، متهكماً على الاماراتي بدر خلف الذي أعلن ارتداءه الحجاب .

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بدر خلف بالحجاب

وفاجأ بدر خلف متابعيه بقرار ارتدائه الحجاب، وظهر بفيديو يضع غطاء على رأسه ويقول: (هاي بنات شلونكم، طبعا اليوم اتخذت قرار مرة مرة كبير، اليوم إن شاء الله راح أتحجب، والقرار أخذته عن قناعة).

وتابع: (من زمان وأنا أقول أبغى أتحجب، وجاء اليوم اللي أتحجب فيه، والحجاب حبيباتي ستر، وحشيمة، كثير بنات هالأيام يخلعون الحجاب وتروح تتفسخ باسم الحرية، نو).

ووجه بدر نصيحته كعادته للفتيات قائلا: (حجابك سترك، دائما دائما واظبوا عالحجاب، وربي لو تلبسين الحجاب يجيك كذه وقار مو طبيعي، بليز أنا بديت عندي، وان شاء الله تكون البداية عندك، وإ ذا تركتيه أتمنى إنك ترجعين له).

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وعلق بدر على الفيديو: (الحمدلله ثم الحمدلله، هذا بفضل كل شخص قالي “الله يهديك” الله يسعدكم دنيا واخره).

الحمدلله ثم الحمدلله 🙏

هذا بفضل كل شخص قالي "الله يهديك"

الله يسعدكم دنيا واخره ❤️. pic.twitter.com/vgTcmK8Jiu — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 21, 2021

بدر خلف يتعرض للتحرش

أثار الإعلامي الإماراتي المتشبه بالنساء، بدر خلف، جدلاً واسعاً بعد حديثه عن تعرضه للتحرش أثناء سيره في شارع عام.

وبفيديو عبر حسابه على (تويتر)، قال بدر : (صارلي موقف قبل 3 أيام واحد يتحرش فيني وانا ماشي وقال يا حلوة يا مزيونة فديتك…ظنيت انو يحكي مع حد غيري، ومن بعدها ما حسيت غير انه يمسك كتفي ويقول يا حلوة رقمك).

واستطرد بدر: (شلت الماسك من وجهي وشاف شنبي.. من بعدها خاف وراح، قلتله خير).

بدر خلف : صار لي موقف .. واحد تحرش فيني pic.twitter.com/jW6fn33csw — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 21, 2021

بدر خلف حامل!

وسبق أنّ أثار الإماراتي المتشبه بالنساء “بدر خلف” حالة من الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بكتابة منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مرفقاً معه صورة لجهاز فحص الحمل، يقول فيها بأنه اكتشف بأنه “حامل” من طليقه.

ونشر الإماراتي خلف الصورة عبر حسابه الشخصي، لترصدها وطن، معلقاً عليها بالقول: “صباح المصايب، طلعت حامل من طليقي”.

وتسبب منشور الإماراتي بدر خلف بهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه، معتبرين بأنه “فقد عقله” وأصبح هوس جمع المشاهدات ونيل اهتمام الجمهور بحاجة إلى علاج صحي، على حد قولهم، مطالبين اياه بالتوقف عن مثل هذه التصرفات الخارجة عن عادات وقيم المجتمعات العربية الإسلامية الملتزمة بطبعها.

ودائماً ما يثير خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

وكان خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعرف بدر عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.