ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي

عاد فريق أتلتيكو مدريد حامل اللقب السابق إلى صدارة الدوري الإسباني “الليغا” من جديد بعد تحقيقه الفوز على خيتافي، بهدفين ثمينين بهدف وحيد خلال منافسات الموسم الجاري.

مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي

وأحرز فريق أتلتيكو مدريد ثنائي هدفي الفريق عن طريق المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقتين في ال78 وال90.

بينما سجل الفريق المنافس خيتافي عن طريق خطأ ارتكبه حارس مرمى أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال45 هدفًا في مرماه، لينتهي اللقاء بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وشهد المباراة طرد اللاعب كارليس ألينيا في الدقيقة ال74، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي فريق أتلتيكو مدريد ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه، خرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة جاء فريق ريال مدريد برصيد 13 نقطة.

أما في ثالث الترتيب آتى فريق فالنسيا برصيد 10 نقاط، متساويًا مع المركزين الرابع والخامس رايو فاليكانو وريال سوسيداد بنفس النقاط.

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وفي المركز السادس جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 9 نقاط، يليه فريق إشبيلية وبرشلونة وأوسانونا وماريوكا برصيد 8 نقاط.

وآتى في المركز الحادي عشر فريق ريال بتيس برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق إلتشيه في المركز الثاني عشر بنفس النقاط.

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أتلتيكو مدريد يُعاني لتحقيق الفوز بالليغا ببطولة تبدو مُتكافئة بين جميع الفرق لحد كبير ، الصدارة مؤقتاً والحل الوحيد للبقاء بالصدارة هو خسارة ريال مدريد أمام مايوركا الليلة ، تعادل ريال مدريد أمام مايوركا سيُبقيه بالصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد. pic.twitter.com/eIdFBJu8KF — COPE (@COPE_AR) September 22, 2021

أما في الثالث عشر جاء فريق قادش برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة مع فريق فياريال وليفانتي وسيلتا فيغو برصيد 4 نقاط على الترتيب.

وجاء في المركز السابع عشر فريق إسبانيول برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الثامن عشر فريق غرناطة بنفس النقاط، بينما جاء فريق خيتافي وألافيس في أدنى ترتيب الدوري الإسباني بدون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

هدافو ترتيب الدوري الإسباني

يتربع على صدارة هدافين الدوري الإسباني المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع فريق ريال مدريد برصيد 6 أهداف، بفارق هدف وحيد مع زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور برصيد 5 أهداف.

وجاء في ثالث ترتيب قائمة الهدافين نجم فريق ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال برصيد 4 أهداف، وآتى في رابع الترتيب مهاجم فريق أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا برصيد 3 أهداف متساويًا مع كارلوس سولير وإريك لاميلا ولويس سواريز بنفس الرصيد من الأهداف.

وفي خامس الترتيب جاء نجم فريق قادش أليكس فرنانديز برصيد هدفين خلال منافسات الموسم الجاري.

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