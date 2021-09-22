الإماراتي بدر خلف يتعرض للتحرش في الشارع! (شاهد)

أثار الإعلامي الإماراتي المتشبه بالنساء، بدر خلف، جدلاً واسعاً بعد حديثه عن تعرضه للتحرش أثناء سيره في شارع عام.

بدر خلف والتحرش

وبفيديو عبر حسابه على (تويتر)، قال بدر : (صارلي موقف قبل 3 أيام واحد يتحرش فيني وانا ماشي وقال يا حلوة يا مزيونة فديتك…ظنيت انو يحكي مع حد غيري، ومن بعدها ما حسيت غير انه يمسك كتفي ويقول يا حلوة رقمك).

واستطرد بدر: (شلت الماسك من وجهي وشاف شنبي.. من بعدها خاف وراح، قلتله خير).

بدر خلف : صار لي موقف .. واحد تحرش فيني pic.twitter.com/jW6fn33csw — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 21, 2021

وبعد ساعات، فاجأ بدر متابعيه بقرار ارتدائه الحجاب، وظهر بفيديو يضع غطاء على رأسه ويقول: (هاي بنات شلونكم، طبعا اليوم اتخذت قرار مرة مرة كبير، اليوم إن شاء الله راح أتحجب، والقرار أخذته عن قناعة).

بدر خلف يرتدي الحجاب

وتابع: (من زمان وأنا أقول أبغى أتحجب، وجاء اليوم اللي أتحجب فيه، والحجاب حبيباتي ستر، وحشيمة، كثير بنات هالأيام يخلعون الحجاب وتروح تتفسخ باسم الحرية، نو).

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ووجه بدر نصيحته كعادته للفتيات قائلا: (حجابك سترك، دائما دائما واظبوا عالحجاب، وربي لو تلبسين الحجاب يجيك كذه وقار مو طبيعي، بليز أنا بديت عندي، وان شاء الله تكون البداية عندك، وإ ذا تركتيه أتمنى إنك ترجعين له).

الحمدلله ثم الحمدلله 🙏

هذا بفضل كل شخص قالي "الله يهديك"

الله يسعدكم دنيا واخره ❤️. pic.twitter.com/vgTcmK8Jiu — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 21, 2021

وعلق بدر على الفيديو: (الحمدلله ثم الحمدلله، هذا بفضل كل شخص قالي “الله يهديك” الله يسعدكم دنيا واخره).

وفي وقت سابق، اتُهم بدر خلف بالتحرش بالفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله بعد تحرشه بالفنان السعودي رابح صقر حيث حظره الأخير على “تويتر”، وذلك بعدما طالبه بدر بوضع قناع للبشرة، لجعلها أجمل.

جاء ذلك بعد أن غرّد عبدالمجيد عبدالله قائلاً: “أنا من جماعة الأرنب”، ليردّ عليه “خلف” بالقول:”يما فديت مجودي الارنوبي حط ماسكات بشرتك يبيلها نضارة لا تنسى ياكيكه”.

ولم يقم عبدالمجيد عبدالله الى الان بإي اجراء ضد بدر خلف مثلما فعل رابح صقر.

وكان بدر قد علق على تغريدة لرابح صقر، وكتب: “صباح النور روحي يا كيكة انته حط ماسكات”.ليقوم الفنان بحظره.

عطاني بلوك عشان قلتله حط ماسك؟

يما شهالنفسية هذا الي يبي لكم الخير.. pic.twitter.com/VjjrXt1yJ5 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) October 13, 2020

وأشاد المغردون بتصرف رابح صقر مع خلف. مؤكدين أن مافعله هو التصرف الأكثر مثالية أمام حركاته المثيرة للجدل وتشبههه بالنساء وتماديه في ذلك لدرجة إعلان حمله.

فيديو بدر خلف

وسبق أن تمادى خلف في إثارة الجدل بتصرفاته الغريبة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، ووصل به الأمر إلى حد التعري.

وظهر بفيديو نشره عبر “تويتر” وهو عاري من الجزء الأعلى من جسده، مع حرصه على عدم كشف صدره، ويرقص بدلع وبطريقة مثيرة على أنغام أغنية تركية.

وعلق بدر على الفيديو قائلاً: “أعدك أن تدمرك أنوثتي يومًا ما”.

أعدك أن تدمرك انوثتي يومًا ما ❤️. pic.twitter.com/XsWzUsFAKq — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) January 6, 2021

استقبال العام الجديد

واستقبل خلف عام 2021 بمقطع فيديو بدا فيه وهو يرتدي فستاناً نسائياً ويتراقص على انغام أغنية خليجية، واضعاً المكياج على وجهه، فيما شعره منسدلاً على ظهره.

بدر خلف وممدوح الشمري

وسبق للإماراتي بدر خلف ان أثار غضب المتابعين بحديثه عن نفسيته حين يأتي موعد الدورة الشهرية .

وفي وقت سابق، شن نجم السوشيال ميديا السعودي ممدوح الشمري ، هجوماً على بدر خلف ، ونصحه بلعب دور المُغتصبة بدلاً من غناء فن “الشيلات”.

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وقال ممدوح بفيديو نشره عبر “سناب شات”: “نكمل على موضوع العوبة الملعونة هاذا بدر خلف، تدرون لابس هذا اللبس النسائي والجلابية وين رايح فيهم؟ تتوقعوا وين؟”.

وتابع الشمري قائلاً: “تخيلوا رايح يمثل شيلة تصوير فيديو كليب، مع أنه يغني الشيلة”.

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وبدأ الشمري بمُهاجمة بدر قائلاً: “وينك إنت ووين الشيلات، إنت تمثل دور مُغتصبة، أسيرة للفايكينج، دوقة اسكتلندية شينة مزوجينها الأمير ويلز”.

واستمر في هجومه اللاذع قائلاً: “هذا اللي يصلحلك على عرض كتوفك، مافي أي كياتة في وجهك، حتى خشمك يبيله تكميم. ماتصير بنت ماتصير مهما حاولت”.

ثم وجه الشمري رسالة إلى الفتيات، يسخر بها من عدم قدرة بدر خلف على استعراض جسده كأنثى: “أتمنى من البنات يتعلمون من بدر خلف شيء واحد. مو الميك أب والنظافة والعناية بالشعر، لا لا، أتمنى يتعلمون من بدر خلف الستر. بدر خلف هو الوحيد اللي ماطلع عورته من الفاشينستات”.

حول بدر خلف

ودائماً ما يثير خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

وكان خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعرف بدر عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.