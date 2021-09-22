السودان تحت صفيح ساخن من الإنقلابات!!

في بيان عاجل صباح الثلاثاء نقل التلفزيون الرسمي الحكومي في الخرطوم العاصمة السودانية، قيام مجموعة من ضباط القوات المسلحة بمحاولة فاشلة، وقد قاد العملية اللواء” عبد الباقي بكراوي”

يشار إلى أن معلومات عسكرية كانت أكدت في وقت سابق، أن عددا من جنود وضباط سلاح المدرعات يقفون وراء محاولة الانقلاب، وأنهم حاولوا السيطرة على بعض المؤسسات الحكومية ومنها مبنى الإذاعة والتلفزيون، لكن تم التصدي لهم.

كما كشفت أنه تم اعتقال المتورطين، وجارٍي التحقيق معه من سلاح المدرعات من أجل السيطرة على إدارة سلاح المدرعات التابع للقوات المسلحة السودانية، قبل أن يتم اعتقالهم.

وهذه ليست المرة الاولى ومن المعروف عن السودان من أكثر الدول التي تتعرض للإنقلابات العسكرية ، وهي ليست كذلك المرة الأولي التي يشارك فيها (اللواء عبد الباقي البكراوي في انقلاب على الجيش السوداني خلال الفترة الإنتقالية من سقوط الرئيس عمر البشير).

ففي عام 2019م ، وأثناء إعلان وزير الدفاع السوداني عن (تنحي ) عمر البشير عن الحكم قام اللواء البكراوي بمحاولة فاشلة مع عدد من الضباط بمحاولة انقلاب وحاول مع قوات الدعم السريع من التقدم بعد إعلان وزير الدفاع عن رحيل البشير من الحكم.

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وكان قد حدث تمرد من سلاح المدرعات جنوب الخرطوم ، عندما رفض اللواء عبد الباقي بكراوي تسلم مهام قائده اللواء” نصر الدين عبد الفتاح بعد اعتقاله”.

وقد خضع للتحقيق بتهمة عدم تنفيذ الأوامر والإساءة لقائد الدعم السريع .

وفي بيان عاجل الثلاثاء الموافق /21/9/2021أكد الجيش السوداني ، إحباط محاولة انقلابية فاشلة للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة. وتحت السيطرة !!

وقد شغل اللواء عبد الباقي عدة مناصب داخل الجيش .

كما يشغل اللواء عبد الباقي بكراوي منصب قائد ثاني مدرعات في الجيش السوداني، وكان قد اعيد مؤخرا الى الخدمة ومنصبه عقب توقيفه في السابق .

وشغل بكراوي العديد من المناصب في الجيش السوداني في عهد الرئيس المعزول عام 2019 (عمر البشير)

وكان عضواً في حزب المؤتمر الوطني مع الرئيس السابق عمر البشير، وتخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 م ثم نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981م، ثم حصل علي درجة الماجستير في العلوم العسكرية من “ماليزيا “في عام 1983م، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987م. وقد شارك مع القوات السودانية المشاركة في حرب اكتوبر(1973 وقالت بعض المصادر انهم من داعميين النظام السابق من حزبة ومن الإسلاميين !!

محمد سعد عبد اللطيف كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسية

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