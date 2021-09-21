موعد ومعلق مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام منافسه وست هام يونايتد مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات كأس الرابطة الإنجليزية على أرض ملعب ” أولد ترافورد”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

وستنطلق المباراة القوية بين فريق مانشستر يونايتد ومنافسه الضيف وست هام يونايتد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

🔄 Ole has already confirmed one starter for Wednesday's game, with more changes set to be made…#MUFC | #CarabaoCup — Manchester United (@ManUtd) September 21, 2021

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وليبيا عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، بينما ستكون في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق مانشستر يونايتد ومنافسه وست هام يونايتدعبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” الرياضية القطرية، حيث سيتم نقلها عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.

اقرأالمزيد: موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وكذلك بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف وست هام يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق وست هام يونايتد

وسيدخل فريق وست هام في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى لوكاس فابيانسكي.

Our U23s are back in #PL2 action tonight against @dcfcacademy! Here's how Dmitri Halajko's development squad lines up ⚒️ Follow the action over on our live blog ➡️ https://t.co/O3RHh8k93f#COYI pic.twitter.com/g09mGvRqmY — West Ham United (@WestHam) September 20, 2021

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: كورت زوما، فلاديمير كوفال، آرون كريسويل، عيسى ديوب، وفي وسط الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: ميكائيل أنطونيو، مارك نوبل، ديكلان رايس، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: سعيد بن رحمة، جارود بوين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك