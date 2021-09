موعد ومعلق مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام منافسه وست هام يونايتد مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات كأس الرابطة الإنجليزية على أرض ملعب ” أولد ترافورد”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

وستنطلق المباراة القوية بين فريق مانشستر يونايتد ومنافسه الضيف وست هام يونايتد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

🔄 Ole has already confirmed one starter for Wednesday's game, with more changes set to be made…#MUFC | #CarabaoCup

— Manchester United (@ManUtd) September 21, 2021