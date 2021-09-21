موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه مايوركا مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني “الليغا” على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا

وستقام المباراة بين ريال مدريد ومايوركا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، قطر، اليمن، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والسودان، ليبيا، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي سوار الذهب.

تشكيلة ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية في مواجهة نظيره ريال مايوركا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدن هازارد.

تشكيلة ريال مايوركا

وسيلعب المدرب الإسباني لويس غارسيا في تشكيلة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى مانولو رينا.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: بابلو مافيو، أنطونيو خوسيه رايلو أريناس، جوان ساستري، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: تاكيفوسا كوبو، لي كانغ إن، إينييغو رويز دي جالاريتا، إدريسو بابا.

وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، أنخيل رودريغيز، ماثيو هوب، فير نينيو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما يأتي منافسه مايوركا في المركز التاسع من الترتيب برصيد 8 نقاط خلال منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

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