مانشستر سيتي يسحق واندررز بفوز عريض في كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

اكتسح فريق مانشستر سيتي منافسه وايكومب واندررز ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة الإنجليزي، بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في ليلة شهدت تألق الجزائري الدولي رياض محرز.

وأحرز أولى أهداف الفريق خلال اللقاء اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة ال29 بتسديدة قوية في شباك منافسه واندررز، مع الدقيقة الأخيرة من منتصف أحداث اللقاء الجزائري رياض محرز في الدقيقة ال43 سجلها ببراعة في شباك منافسه.

وسجل الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة الأولى من وقت البديل للشوط الأول في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة في شباك المرمى بعد عرضية جميلة، أما الهدف الرابع جاء في الدقيقة 71 عن طريق فيران توريس.

وعاد محرز في الدقيقة ال83 لتسجيل من جديد بتسديدة قوية في شباك مرمى واندررز، وجاء الهدف السادس في الدقيقة ال88 عن طريق كول بالمر سجلها على يمين حارس شباك المرمى.

وسدد فريق واندررز في الدقيقة ال22 عن طريق براندون هانلان سجلها اللاعب بقوة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بسداسية مقابل هدف وحيد في كأس الرابطة الإنجليزية.

ولعب المدرب الإسباني “بيت جوارديولا” بتشكيلة أساسية أمام منافسه وايكومب واندررز في الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، وقد تواجد في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

Job done…. In the Hat for Round 4! pic.twitter.com/tWtO6DyJbw

— Raheem Sterling (@sterling7) September 21, 2021