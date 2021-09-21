شقيقة دنيا بطمة تستعرض فستانها عاري الظهر على أغنية (مسيطرة) بجانب والدتها المحجبة!

أطلّت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة على جمهورها، بفستان أصفر مكشوف الظهر في أحدث ظهور لها.

شقيقة دنيا بطمة: (مسيطرة)

ونشرت ابتسام بطمة فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً أصفر طويل بلا أكمام، ويبدو محتشماً في الوهلة الأولى.

وتسير شقيقة دنيا بطمة كعارضات الأزياء على أغنية (مسيطرة) لحنين القصير، وما أن تستدير، حتى يتبين أن ظهرها عاري.

وعلقت ابتسام على الفيديو بعبارة (مساء الخير) فقط.

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كما نشرت ابتسام صورة أخرى تجمعها بشقيقتيها دنيا وإيمان، ووالدتهم ليلي أطاسي، و جميعهن يرتدين اللون الأصفر، عدا والدتهم التي ظهرت محجبة بعباءة ملونة بالأحمر.

وكانت ابتسام قد أطلت قبل يومين على جمهورها بفستان ضيّق كشف كتفها الأيمن، وشبّهها بعضُ المتابعين ابتسام بطمة في صورها الجديدة، بالإعلامية المصرية رضوى الشربيني.

وقبل أيام، احتفلت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعيد ميلاد زوجها اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

وعبر حسابها الرسميّ في انستغرام، نشرت ابتسام بطمة، صوراً وثقت حفل عيد الميلاد، وظهرت فيه بفستان أحمر قصير، وقدّمت له هدية عيد ميلاده، وتبادلا القُبل بهذه المُناسبة، بحضور شقيقتها دنيا وبعض المقربين.

حمام السباحة

مؤخرا، نشرت ابتسام بطمة، صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة، وظهرت وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح. وفي صور أخرى، ظهرت شقيقة دنيا بطمة بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

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واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

دنيا بطمة بالمايوه في بركة السباحة

وفي نفس الوقت، اشعلت شقيقتها دنيا بطمة، موجة جدل جديدة، بعد نشرها صوراً جريئة في بركة سباحة، بالمايوه، الأمر عرضها لانتقادات حادة من الجمهور.

وبدت دنيا بطمة وهي في البركة، وتظهر الجزء العلوي من جسدها، وترتدي قبعة ونظارات شمسية.

وجاء في تعليقات المتابعين: “يوم جديد وجه جديد”، “اي يفنانه مش ناويه تنفخي وتشدي تاني ولا اي؟”، “هو التألق بالنسبه لكم قلع . اقلع تتألق”.

وقبلها بيومين نشرت الفنانة المغربية صوراً بإطلالة مثيرة، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً زهريّ اللون، دون أن ترتدي من الأسفل شيء.

وظهرت دنيا بطمة، وهي تقف عند بركة للسباحة، وتحمل حقيبة، وعلقت بقولها: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته” .

ويُلاحظ أن دنيا بطمة عمدت الى منع الجمهور من التعليق على الصور، لتفادي التعليقات التي تنتقد اطلالاتها الجريئة .

بكيني أورانج!

كانت دنيا بطمة نشرت قبل أيام، صورا لها ارتدت خلالها كاش مايوه باللون البرتقالي، كما نشرت صورة للمايوه لوحده، كإعلان للعلامة التجارية التي تروج لها.

وأثارت دنيا بطمة غضب المغربيات من جديد، اللواتي اتهمنها بالإساءة لسمعتهن بملابسها الجريئة هي وشقيقتها ابتسام بطمة.

كما علق آخرون على زيادة وزنها بشكل كبير، فجاء في التعليقات: (على آخر عمرك صرتي تعلني للمايوهات؟). وعلق آخر: (ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي حشى ونجد الجثه دي).

وسخر آخر من وزنها قائلاً: (شكلها نفخت كل مكان مخلتش ). ورأى آخر أن دنيا بطمة قديمة استبدلت بنسخة جديدة، وكتب: (هذه دخلت للسجن بدلوها اخذوا القديمه وحطوا الجديدة).

وكانت جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمه، انتقد السمنة الزائدة التي باتت تظهر واضحةً عليها، في إطلالاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

جاء ذلك، بعدما نشرت دنيا بطمه اعلاناً لإحدى متاجر الألبسة، وظهرت فيه بوزن زائد.

في المسبح!

وفي الشهر الماضي، تخطت دنيا وشقيقتيها ابتسام وإيمان جميع الخطوط الحمراء، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

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وكانت البداية حين نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

كما استعرضت ابتسام بطمة جسدها بطريقة جريئة، بمشاركة ابنتها المراهقة لينا هذه المرة.

ونشرت ابتسام بطمة صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بابنتها لينا التي ظهرت بهوت شورت أبيض، بينما ظهرت والدتها بشورت أسود، وتيشرت أبيض طويل.

وعلقت شقيقة دنيا بطمة على الصورة قائلة: (حياتي).

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