رئيس السلفادور نجيب بوكيلة: أنا “أروع ديكتاتور في العالم”! (شاهد)

غيّر رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، لقبه على تويتر ، إلى “أروع ديكتاتور في العالم”.

رئيس السلفادور .. “أروع ديكتاتور في العالم”

وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، قام رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، بتحويل سيرته الذاتية مرتين خلال الأسبوع الماضي، على ما يبدو ردًا على الاحتجاجات في العاصمة السلفادور سان سلفادور.

وكان الآلاف شاركوا في مظاهرة حاشدة ضد رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، واتهموه بتكديس الكثير من السلطة وتقويض استقلال نظام العدالة في البلاد.

ودحض رئيس السلفادور نجيب بوكيلة موقف المتظاهرين قائلا إنهم يخرجون إلى الشوارع “لمحاربة دكتاتورية غير موجودة” ، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

فاز حزب “بوكيلة” السياسي بالانتخابات الرئاسية في عام 2019 بأغلبية ساحقة من خلال الترشح على منصة لمكافحة الفساد.

وشن “بوكيلة”، وهو أول رئيس الألفية للسلفادور ، حملته تحت شعار: “هناك أموال كافية عندما لا يسرق أحد”.

الرئيس نجيب بوكيلة

يُعرف نجيب بوكيلة رئيس السلفادور أيضًا بتقديم البيتكوين كعملة مشروعة في البلاد.

أطلقت حكومته هذا الشهر محفظة بيتكوين تسمى “Chivo” (أو “Cool” باللغة السلفادورية) ، وهي الآن بصدد تثبيت “Chivo ATMs” في الولايات المتحدة والسلفادور للسماح للأشخاص بشراء Bitcoin أو استبدالها نقدًا .

ومع ذلك ، ذكرت آنا كاثرين بريجيدا من موقع Insider أن طرح عملة البيتكوين في السلفادور كان صعبًا ويواجه باستمرار مشكلات تكنولوجية رئيسية ، مما أثار ردود فعل عنيفة في البلاد.

وذكرت صحيفة الغارديان بشكل منفصل أن دبلوماسيًا أمريكيًا كبيرًا يقيم في السلفادور أطلق تحذيرات بشأن الوضع السياسي في السلفادور.

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كان هذا بعد أن صوت قضاة المحكمة العليا في السلفادور على رفع الحظر الدستوري على فترات رئاسية متتالية، مما يمهد الطريق لبوكيلة للسعي لولاية ثانية لنفسه في عام 2024.

قال جان مانس، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في سان سلفادور لصحيفة الغارديان: “ما الذي نراه الآن؟ إنه تراجع في الديمقراطية ، وهذا بالضبط ما يحدث”.

كان مانس يتحدث إلى الصحافة بعد أن أضافت الولايات المتحدة القضاة الخمسة في السلفادور إلى قائمة “الفاعلين غير الديمقراطيين والفاسدين”.

وبررت وزارة الخارجية قرارها في بيان بتاريخ 20 سبتمبر ، قائلة إن هؤلاء القضاة الخمسة قد عينهم حزب بوكيلة من خلال “عملية غير عادية” انتهكت دستور الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

ورد بوكيلة على الخطوة الأمريكية يوم الاثنين ، وغرد: “لسنا الفناء الخلفي لأحد”.

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