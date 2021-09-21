شاهد أحدث صور حورية فرغلي ومعلقون: “مايكل جاكسون بمناخيره”!

نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، صورة جديدة، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها في انستغرام، وأثارت تعليقاتٍ متباينة بين الجمهور.

وظهرت الفنانة حورية فرغلي في الصورة، مرتديةً جاكيت وبنطال أبيض اللون.

معلقون: حورية فرغلي شبه مايكل جاكسون!

وشبّه بعض المتابعين، الفنانة حورية فرغلي، بالنجم العالميّ مايكل جاكسون من أشهر نجوم البوب.حسب رأيهم

وكتب أحد المعلقين: “بقت مايكل جاكسون خالص”، وقال ثانٍ: “مايكل جاكسون بمنخيره”، فيما علق ثالث: “شكلك الاول كان احلى ليه عملت كدة في نفسك؟”.

وليست هذه المرة الأولى التي يشبه فيها الجمهور حورية فرغلي بالنجم مايكل جاكسون، لكنها سبق وردت على ذلك بقولها: (زعلت أوي ومكنش ينفع يتقال عني إني أشبه مايكل جاكسون وإني شكلي وحش أوي كده خلوني فقدت الثقة في نفسي كبنت).

وتابعت فرغلي: (دول قالوا عني إني عملت مسلسل ساحرة الجنوب علشان بقى شكلي وحش ويخوف ، وبالتالي باخد أدوار تليق عليا، حسبي الله، أنا كنت بطلت أهتم بنفسي بطلت أحط ميك أب وأعمل شعري).

حورية فرغلي

وكانت حورية فرغلي أثارت الجدل بين متابعيها بعدما نشرت صورة وبجانبها مجسم لتمثال فرعوني، وكتبت في التعليق ما نصه (الفرعون العاشق جاهز للاحتفال).

واثار تعليق حورية التساؤلات بين جمهورها، فمنهم من رجح أنها تقصد عملاً فنياً جديداً ستعود من خلاله بعد طول غياب إلى الفن، ومنهم من رأى أنه مجرد تعليق.

وأثنى معظم متابعي حورية فرغلي على إطلالتها وشكلها الجديد بعد سلسلة عمليات تجميلية في أنفها.

حورية فرغلي تتبنى طفلين

وفي وقت سابق، كشفت حورية عن تبنيها لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة بعد حرمانها من الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنها تتبنى الطفلين لكنها لا تستضيفهما داخل منزلها لأنها لا تتحمل رؤيتهما وهما بهذا الوضع الصحي الصعب، ولكنها تقوم بزيارتهما من وقت لآخر.

وأكدت حورية فرغلي أنها تنفق على هذين الطفلين وتتكفل باحتياجاتهما بشكل كامل منذ العديد من السنوات، ولكنها لا تقوم بزيارتهما بشكل مستمر، وهذا بسبب أنها لا تريد أن تراهما بهذه الحالة الصحية التي يمران بها لأنها تتأثر كثيراً.

وسبق أن كشفت حورية فرغلي أنها تبنت طفل الخادمة التي تعمل لديها، وكانت غير مصرية، فأتت لها وأخبرتها أنها حملت من رجل غريب وأن الرجل تركها وهرب، ولذلك كانت تريد أن تتخلص من الطفل.

لكن حورية فرغلي رفضت ذلك الأمر، وأحضرت لخادمتها شاباً ليسجَّل الطفل باسمه، وأخذت حورية تربي الطفل وتنفق عليه وتعلمه لدرجة أنه كان مرتبطا بها ارتباطا كبيرا أدى إلى غيرة الأم عليه منها.

وانتهى الأمر بأن أخذت الخادمة الطفل إلى بلدها الأصلي وهربت به بعدما كل ما قدمته لهما حورية فرغلي.

وكانت حورية فرغلي قد كشفت في لقاء مع برنامج (بوضوح)، المذاع على فضائية (الحياة) المصرية، أنها حُرمت من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.

وقبل أشهر، أعلنت فرغلي عن توقيعها رسميا عقد مسلسل (أيام وبنعيشها)، ليعد ذلك أولى خطواتها في العودة للفن مجددا بعد الأزمة الكبيرة التي مرت بها جراء كسر أنفها ورحلة العلاج الصعبة.

ونشرت فرغلي عبر حسابها الرسمي بانستغرام، صور توقيع العقد وعلقت بما نصه: (توقيع عقد مسلسل (أيام وبنعيشها).. انتظروني قريبًا).

وبدا من الصور التغير الكبير في شكل حوريه فرغلي، بعد عملية إصلاح أنفها المضنية والتي سبق وأن فشلت أكثر من مرة.

حورية فرغلي بعد اخر عملية

سبق وان كشفت الفنانة المصرية حوريه فرغلي عن وجهها بشكل واضح، لتعرض نتائج العمليات الجراحية الأربعة التي خضعت لها مؤخراً في أمريكا.

وكانت فرغلي قد أخفت وجهها بالكمامة التي ترتديها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، كما استخدمت (الفلاتر والمؤثرات) في أول صورة متداولة لها بعد العملية.

حورية فرغلي قبل وبعد

وظهرت آثار الكدمات واضحة على أنف حورية بعد العملية، مؤكدة أنها استعادت حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.

وقالت فرغلي في مداخلة مصورة عبر برنامج مساء dmc على فضائية dmc: (لم يعد صوتي أخنف، وهناك أناس لم أتخيل أن يكلموني ويسألوا عني، أعادوا لي ثقتي بنفسي كسيدة وكممثلة).

وتابعت حورية: (جعلوني أشعر أنني أريد أن أعمل بشكل أفضل، وأقدم أكثر مما قدمته، أنا حالتي النفسية كانت في الحضيض وكنت أتمنى الموت، ولم أكن أرى سبباً يجعلني أعيش لأجله، ولكن اللهم لك الحمد).

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وأشارت حوريه فرغلي إلى أن عدداً كبيراً من الفنانين سألوا عنها خلال فترة مرضها، وأشادت بدور الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين.

وقالت حورية إن رانيا محمود ياسين كانت (ظهرها وصوتها)، خاصة في مواجهة شائعات وفاتها المتكررة أثناء رحلة علاجها.

كما ظهرت فرغلي في لقاء آخر مع قناة (الشمس)، وكشفت خلاله عن وجهها أيضاً بوضوح.

اعتزال حورية فرغلي

وكشفت حوريه فرغلي في وقت سابق حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزالها الفن بعد عودتها إلى مصر، ونجاح عمليتها الأخيرة في أنفها.

وأعربت الفنانة عن استياءها من هذه الأخبار وقالت: (في واحد عامل برنامج على اليوتيوب بيقول إني اعتزلت الفن وبستغفر ربنا، ليه يا جماعة هو أنا بعمل إيه وحش؟ وجبت الكلام ده منين؟ بتوقف حالي يعني).

وأضافت حورية في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي: (يعني أنا لسه طالعة من 4 شهور عمليات، طيب فرحني مش تقول عليا اعتزلت، أنا نازلة على مصر ونفسي مفتوحة على الشغل وعلى الحياة، ليه تقول كده؟).

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