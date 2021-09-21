حقيقة مصادرة أموال وممتلكات أيمن الحريري في السعودية وترحيله إلى أبوظبي

أثارت تقارير انتشرت قبل أيام عن قيام السلطات السعودية بمصادرة أملاك وأموال أيمن الحريري، شقيق رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وتضاربت المعلومات حول صحة طرد أيمن الحريري من المملكة، والطلب منه قبل نحو ثلاثة أسابيع مغادرتها هو وعائلته بصفتهم غير مرغوب في وجودهم على أراضيها، بعد مصادرة منزله، على أن يتوجّه حصراً إلى أبو ظبي.

أيمن الحريري

صحيفة “الأخبار” اللبنانية هي من نشرت تلك المعلومات قبل أيام والتي أفادت أن هذه التدابير اتخذتها المملكة لاستيفاء ما يترتب لها في ذمة سعد الحريري وممتلكات شركة سعودي أوجيه البالغة 4 مليارات دولار أمريكي.

وهي ديون على الشركة والشركاء فيها بينهم أيمن شريك شقيقه.

وبررت السلطات السعودية هذا الإجراء وفق الصحيفة بأنه جزء من مسار قضائي بحت لا علاقة للسياسة به، مرتبط بديون في ذمة الرئيس السابق للحكومة الذي لا يزال يتمتع وشقيقه بالجنسية السعودية.

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إلا أن موقعاً إخبارياً في بيروت نقل عن مصادر سعودية مطلعة نفيها صحة هذا الخبر لا من قريب ولا من بعيد.

تصفية سعودي أوجيه

وكانت شركة سعودي أوجيه التي تعتبر إمبراطورية لدى الحريري الأب تعرّضت للإفلاس.

وجرت تصفية أملاكها وبيعها بالمزاد العلني تسديداً لديون ولحقوق موظفين مصروفين.

من هو أيمن رفيق الحريري؟

ويشار إلى أن أيمن رفيق الحريري هو رجل أعمال وملياردير لبناني-سعودي. من مواليد عام 1979.

وهو ابن رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، من زوجته نازك الحريري وأخو رئيس وزراء لبنان السابق سعد الدين الحريري.

وسبق أن قدرت مجلة أريبيان بزنس ثروته بـ 2.15 مليار دولار في عام 2012.

احتل أيمن رقم 22 من بين أغنياء العرب ضمن قائمة مجلة “فوربس” لعام 2010.

ويدير مع شقيقه سعد شركة سعودي أوجيه، وهي شركة سعودية متعددة النشاطات أسست سنة 1978.

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وبدأت كشركة مقاولات وأشغال عامة قبل أن تطور نشاطها ليشمل الاتصالات والطباعة والعقار وخدمات الكمبيوتر.

عمل مهندساً في “كونسورتيوم إنتلسات” للأقمار الصناعية، وفي شركة عائلية للاتصالات اللاسلكية في جنوب أفريقيا.

ويشغل الآن منصب نائب مدير عام وعضو مجلس إدارة سعودي أوجيه، ونظراً لموهبته الهندسية فإن له علاقة بكل المشاريع العائدة لعائلة الحريري.

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